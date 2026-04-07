¿De locura! Boletos del América vs Cruz Azul superan costos de abonos de Chivas y Real Madrid

Los precios revelados para el esperado juego entre el Club América y Cruz Azul, que marca el regreso de las Águilas al Estadio Banorte, han generado una oleada de críticas debido a los altos costos. Diversos usuarios en redes sociales han realizado ejercicios comparativos demostrando que, en otros clubes, es posible adquirir boletos para toda la temporada por un costo significativamente menor, citando específicamente el caso de las Chivas del Guadalajara.

Los precios establecidos para este encuentro oscilan desde los 683.52 pesos hasta los 9 mil 113.60 pesos. Estos montos provocaron una profunda molestia entre los aficionados, quienes manifestaron no dar crédito a semejantes cifras, especialmente considerando un torneo donde el rendimiento del equipo no ha estado a la altura de las expectativas.

Ante esta situación, un usuario en la red social X llevó a cabo un ejercicio de simulación para determinar qué tipo de accesos se pueden obtener en otros equipos con el presupuesto requerido para los nuevos costos del América. Según el usuario @1916Aguila, al adquirir dos boletos de la zona Premium A (con un valor de 7,974.40 pesos cada uno, sumando un total de 15 mil 948.80 pesos), el dinero no solo alcanzaría, sino que sobraría para comprar un abono semestral de las Chivas en la zona Premier. Dicho abono tiene un valor de 11,400 pesos e incluye, además del acceso a todos los partidos del torneo, beneficios como espacio de estacionamiento, un tour por el Estadio Akron y suscripción gratuita a Chivas TV.

De hecho, con el precio del boleto más caro para el choque entre América vs Cruz Azul, un aficionado podría costearse un abono de lateral inferior para ver al Rebaño Sagrado, el cual tiene un valor de 6,760 pesos.

Cabe destacar que los precios actuales de las Águilas guardan una similitud con los que se manejaron durante el partido de reinauguración del Estadio Banorte entre las selecciones de México y Portugal. En aquel entonces, las tarifas se justificaron bajo la supuesta presencia de Cristiano Ronaldo, quien finalmente no participó en el encuentro.

Boletos más caros que en la Premier League y el Real Madrid

El costo de presenciar el América vs Cruz Azul sobrepasa incluso las cifras de la reventa para el partido entre el Liverpool y el Fulham (donde milita el mexicano Raúl Jiménez). Actualmente, en la Liga Premier de Inglaterra, se pueden encontrar entradas para dicho encuentro desde los 2,138 pesos.

La comparativa internacional no termina ahí: el boleto más caro para el clásico capitalino podría cubrir más de la mitad del costo de un abono de LaLiga para seguir al Real Madrid, que inicia desde los 700 euros (aproximadamente 14 mil pesos). Incluso, con una inversión de alrededor de 60 mil pesos, se podría asegurar un lugar en una de las mejores zonas del estadio incluyendo todos los partidos de la Champions League, esto equivaldría a siete boletos para el clásico capitalino de la Liga MX.