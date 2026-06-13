Martín Anselmi recibe nueva oportunidad; es nuevo DT del Elche 

Después de un paso exitoso en México que incluyó una Final, Martín Anselmi ha vivido etapas turbulentas en Europa y Sudamérica, con breves ciclos en Porto y Botafogo que no terminaron de consolidarse.

Ahora, ha encontrado un nuevo equipo en LaLiga, donde buscará relanzar su carrera al frente de un proyecto ambicioso.

Martín Anselmi en la banca de Botafogo. REUTERS

El entrenador de 40 años llega a España con la misión de dar continuidad a un equipo recién salvado, apostando por su estilo ofensivo y de protagonismo que lo ha caracterizado en diferentes ligas.

Elche anuncia a Anselmi como nuevo técnico

El Elche CF ha anunciado oficialmente la incorporación de Martín Anselmi como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27.

El técnico argentino y el club franjiverde llegaron a un acuerdo por una temporada, con opción a extenderlo a una campaña adicional si logra cumplir ciertos objetivos deportivos.

Anselmi llega tras dirigir a equipos como Independiente del Valle (donde ganó la Copa Sudamericana), Cruz Azul, Porto y Botafogo.

Su fichaje es una apuesta personal del presidente Christian Bragarnik, quien valora su propuesta de juego posicional, ambicioso y con personalidad. Reemplaza a Eder Sarabia, quien dejó el cargo por motivos personales hace unas semanas.

El objetivo principal del club ilicitano es lograr la segunda permanencia consecutiva en Primera División.

Martín Anselmi dando indicaciones en Cruz Azul. Mexsport

Anselmi asumirá el reto de liderar al equipo en el Martínez Valero, reforzando la identidad competitiva del proyecto franjiverde tras asegurar la categoría en la pasada campaña.

México tentó a Martín Anselmi

En las últimas semanas, el nombre de Martín Anselmi había sonado con fuerza para regresar al futbol mexicano, donde dejó un buen recuerdo en Cruz Azul. Sin embargo, el técnico optó por una nueva aventura europea en lugar de volver a Liga MX.

Elche representa su segunda oportunidad en el Viejo Continente tras su paso por el Porto. En una liga tan competitiva e importante como la española, Anselmi buscará demostrar su valía y estabilizar su trayectoria después de varios cambios recientes.