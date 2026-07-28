Carlos Sansores conquista el oro para México en taekwondo de Santo Domingo 2026

Carlos Sansores volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la categoría +87 kilogramos de taekwondo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El mexicano derrotó 2-1 al cubano Yoikel Goicochea en una intensa final para darle una nueva presea dorada a la delegación nacional.

El combate por el campeonato fue uno de los más cerrados de la jornada. Ambos taekwondoínes mostraron un alto nivel defensivo y protagonizaron un duelo de estrategia, pero Sansores marcó la diferencia en los momentos decisivos para quedarse con la victoria.

Carlos Sansores reafirma su dominio en el taekwondo

Con este resultado, el atleta originario de Quintana Roo confirmó su condición como uno de los mejores exponentes del taekwondo mexicano y sumó un nuevo título internacional a una carrera que ya incluye medallas en campeonatos mundiales, competencias panamericanas y otros torneos de alto nivel.

La presea también consolida el dominio de México en el taekwondo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disciplina que históricamente ha sido una de las principales fuentes de medallas para la delegación nacional.

México sigue al frente del medallero

El oro de Carlos Sansores fortalece la actuación de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, donde el país continúa como protagonista del medallero gracias a los buenos resultados obtenidos en distintas disciplinas.

Con esta victoria, México mantiene el impulso en busca de cerrar la justa regional como la máxima potencia deportiva de Centroamérica y el Caribe.