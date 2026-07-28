VIDEO: Mascota en patín del diablo atropella al mexicano Alek Thomas en escena insólita del beisbol

En un deporte acostumbrado a lesiones por pelotazos, barridas o choques contra la barda, el mexicano Alek Thomas acaba de protagonizar una escena que parece salida de una comedia. El seleccionado nacional mexicano, quien busca regresar a las Grandes Ligas con la organización de los Dodgers, fue atropellado por una mascota que recorría el terreno en un patín del diablo minutos antes del inicio del partido.

El accidente ocurrió en Sacramento, durante la visita de los Oklahoma City Comets a los River Cats, la sucursal Triple A de los Giants. Thomas salía de la caseta cuando Dinger, la mascota del equipo local, disfrazada con un atuendo navideño en pleno verano, atravesó la línea de faul del jardín derecho montada en un monopatín eléctrico sin percatarse de que el pelotero iba en sentido contrario.

El impacto derribó al mexicano, quien quedó tendido unos segundos sobre el terreno mientras jugadores, entrenadores y aficionados intentaban comprender lo que acababan de presenciar. El video del momento se viralizó rápidamente por lo inusual de la escena.

Una temporada marcada por lesiones insólitas

El percance de Thomas se suma a otra de las historias más extrañas que ha dejado el beisbol en 2026.

En mayo, el prospecto de los Dodgers Kendall George sufrió una lesión al intentar esquivar a un bat dog, uno de los perros entrenados para recoger los bates durante los encuentros. El incidente fue tan inusual que el programa canino fue suspendido temporalmente mientras se revisaban los protocolos de seguridad.

Ahora fue una mascota sobre ruedas la protagonista de otro episodio difícil de imaginar, alimentando una lista de accidentes que parecen más propios de un espectáculo que de un partido profesional.

Thomas busca volver a las Grandes Ligas

Más allá del momento viral, Alek Thomas continúa concentrado en recuperar un lugar en las Grandes Ligas.

El jardinero de 26 años, integrante de la Selección Mexicana que alcanzó las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol de 2023, llegó este año a la organización de los Dodgers después de que los Diamondbacks lo colocaran en waivers.

Aunque muchos interpretaron aquel movimiento como el final de su etapa en Arizona, Los Ángeles vio una oportunidad de reconstruir a un pelotero que durante años fue considerado uno de los mejores prospectos defensivos del beisbol.

Por ahora permanece con los Oklahoma City Comets, donde intenta convencer a la organización de que merece una oportunidad en un roster plagado de estrellas.

En Triple A, Thomas ha mostrado señales de recuperación con el bate. El mexicano presume un promedio de .263, ha conectado cinco cuadrangulares y suma 21 carreras impulsadas, cifras que mantienen abiertas sus posibilidades de recibir el llamado a las Grandes Ligas conforme avance la temporada.