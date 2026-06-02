Cruz Azul sintió como "huida" la salida de Anselmi, afirma Iván Alonso

Cruz Azul ya disfruta de sus vacaciones tras conquistar la décima estrella, un título que llegó después de años de sufrimiento y que permite a la institución y a su afición respirar con alivio.

La Máquina cerró un ciclo exitoso bajo la dirección de Joel Huiqui y el mando deportivo de Iván Alonso, celebrando en grande ante Pumas.

Carlos Rotondi respondió al mensaje que Martín Anselmi publicó tras el campeonato de Cruz Azul y reconoció al técnico argentino como parte importante del proyecto celeste. MEXSPORT

Sin embargo, a pesar del festejo, el equipo aún arrastra recuerdos viejos que resurgen aún cuando ha pasado mucho tiempo. Uno de los más dolorosos sigue siendo la abrupta salida de Martín Anselmi, que dejó heridas abiertas en el club y entre los seguidores.

Iván Alonso sintió la salida de Anselmi de Cruz Azul como una “huida”

En una reciente entrevista para ESPN, el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, habló sin filtros sobre la salida de Martín Anselmi a inicios de 2025 rumbo al Porto de Portugal.

Alonso describió el movimiento del técnico argentino como una “huida” más que una salida ordenada, destacando la forma sorpresiva en que ocurrió apenas iniciando el Clausura.

No me gustó desde el punto de vista de la huida; lo sentí como una huida… Las formas podrían haber sido otras”, aseguró.

A pesar de que hubo muchos rumores sobre la llegada de Martín, el director deportivo aseguró que su estadía fue debido a la idea del proyecto que venían manejando y no hubo alguna “imposición”.

Yo puse sobre la mesa el nombre de Martín. Como hemos venido trabajando con el presidente, siempre ha sido todo consensuado. Nunca hubo una imposición de un lado o del otro”, refirió.

Alonso no emitió alguna postura en contra de Martín Anselmi tras su salida de Cruz Azul, sin embargo, desde su perspectiva, fue el equipo quien hizo brillar al DT argentino.

“Cruz Azul, entre comillas, endiosó a Martín Anselmi. Más allá de las capacidades que tiene como entrenador, aquí hubo una construcción de imagen muy fuerte alrededor de él”, comentó.

Martin Anselmi felicitó a Cruz Azul tras el título MEXSPORT

La salida de Anselmi sigue doliendo en los celestes

A pesar de que ha pasado más de un año desde su salida, la marcha de Martín Anselmi continúa siendo tema de conversación entre aficionados y dentro del mismo club.

La herida fue profunda porque el argentino había logrado conectar con un sector importante de la afición y del plantel, devolviéndole identidad futbolística al equipo.

Tras la obtención de la décima estrella ante Pumas en el Clausura 2026, el propio Martín Anselmi reapareció públicamente para felicitar al club. Un mensaje que generó reacciones buenas y malas entre la afición celeste.