De Centroamericanos al Mundial 2031, DT de la Selección Mexicana Femenil sube la exigencia 

Vanessa Martínez, entrenadora de la Selección Mexicana Sub-23 que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, defendió el objetivo de su proyecto a largo plazo: llevar al representativo tricolor a su mejor versión para la Copa del Mundo Femenil de la FIFA en el 2031.

"(Junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica) en el 2031 seremos sede del campeonato de FIFA, importante que esta generación tenga la competencia y experiencia desde ahora, muchas de aquí estarán en ese Mundial en casa, invito a que conozcan a estas jugadoras, tienen un techo muy alto", expresó la entrenadora previo al debut en Santo Domingo 2026.

La estratega también compartió que el gran parámetro que estableció con la actual generación Sub-23 lleva tintes de emotividad.

"Agradecida y con el privilegio de trabajar con este grupo, tienen un talento increíble, esta generación es la nueva que representa a México en poco tiempo, tuve el honor de representar a México como jugadora, gracias por dejarme tomar este grupo, de pequeña mi sueño fue contribuir a un mejor el nivel competitivo.

“Nuestra preparación fue buena desde el año pasado y confiamos en el proceso. Preferimos enfocarnos en lo que podemos controlar, partido a partido, seguir comprometidas a nuestro proceso de llegar lo más lejos posible".

Santiago 2026 será el primer torneo oficial del equipo Sub-23.

"Tenemos un plantel fenomenal, cada jugadora tiene un gran nivel, esta categoría sub-23 fue creada para estas experiencias y para que sigan progresando hacia la Selección mayor, más que segura de que nuestro trabajo colectivo nos sacará adelante".

¿Cuándo y contra quién debuta México Femenil?

Este miércoles 29 de julio será el inicio de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 contra su similar de Puerto Rico, en el Estadio El Cóndor (La Vega, Rep. Dominicana).

El segundo duelo será el 31 de julio frente a Colombia, en el Estadio Moca 85 (Moca, Rep. Dominicana). El último juego de la fase grupal se realizará el 2 de agosto contra Jamaica, en el Estadio El Cibao (Santiago, Rep. Dominicana).

Nicole Pérez toma otra responsabilidad

La mediocampista Nicole Pérez, de Rayadas de Monterrey, se refirió a su veteranía con el resto de las compañeras Sub-23 y por el tercer llamado a un evento de Concacaf.

"Añadir que es un torneo especial para todas, esta categoría tiene su experiencia internacional. Emocionadas y listas.

"Tengo compañeras que tuvimos el honor de estar en esa Copa Sub.-17, es responsabilidad y emoción de compartir tremenda claridad, siempre les aprenderé , trato de dar lo mejor. He jugado contra la mayoría de esta convocatoria y es ventaja para mí, lo que más me toca es transmitir la experiencia en este tipo de torneos".