Van Foreest, líder en Praga y Faustino se recupera en Moscú

Luego de la 7ª ronda del Festival de Praga el holandés Van Foreest se mantiene líder luego de empatar contra su perseguidor el uzbeko Abdusattorov. También acabaron en tablas Navara vs Niemann, Maghsoodloo vs Gukesh y Aravindh vs Yakubboev. El único ganador fue el alemán Keymer que venció al español David Antón.

La clasificación luego de la 7ª ronda es: 1°) Van Foreest, 5 puntos 2° y 3°) Navara vs Abdusattorov 4.5. 4°, 5° y 6°) Keymer, Maghsoodloo y Antón, 3.5 7° y 8°) Aravindh y Yakubboev 3 9°) Niemann 2.5 y 10°) Gukesh 2 puntos.

El pareo para mañana, la 8° y penúltima ronda es: 1) Van Foreest vs. Aravindh, 2) Navara vs Abdusattorov 3) Niemann vs Antón 4) Gukesh vs. Keymer y 5) Yakubboev vs Maghsoodloo

El ruso Ian Nepomiachtchi dos veces retador al título mundial, se mantiene de líder con 7 puntos a falta de una ronda en el fuerte torneo Aeroflot en Moscú, Rusia. Hay que destacar la recuperación del argentino de 12 años Faustino Oro al ganar sus dos últimas partidas y llegar a 5.5 puntos de 8 posibles. Veamos los momentos críticos de ambos encuentros:

Blancas: Lad Mandar Pradip (2334) – Negras: Faustino Oro (2516)

Gambito de dama rechazado [D37] Aeroflot Open ronda 7 04-03-2026

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7 5.Af4 0–0 6.e3 Cbd7 7.cxd5 Cxd5 8.Cxd5 exd5 9.Ae2 Cf6 10.0–0 c6 11.h3 Af5 12.Ad3 Axd3 13.Dxd3 Ce8 14.Dc2 Ad6 15.Ce5 De7 16.Tab1 a5 17.Tfc1 Cc7 18.Cd3 Axf4 19.Cxf4 Cb5 20.Dc5 Cd6 21.a4 Dd8 22.Cd3 h6 23.b3 Te8 24.Dc2 Te6 25.Te1 Dg5 26.Ce5 Tc8 27.Dc5 Dd8 28.b4 axb4 29.Dxb4 Ta8 30.Tec1 Dh4 31.Cd3 Dg5 32.Tc5 Df5 33.Cf4? (en una posición igualada el jugador indio comete un grave descuido táctico…) 34…Txa4! 34.Db3 (si 34.Dxa4 Dxb1+) 34...Tf6 35.g4? (y ahora debilita demasiado su rey) 35…De4 36.Ch5 Tf3! 37.Dxa4? (era necesario jugar 37.Dc2 Dxc2 38.Txc2 Txh3 aunque de todos modos el final daría pocas esperanzas) 37...Dxb1+ 38.Rg2 Txh3! (Faustino encuentra el letal remate combinativo) 39.Rxh3 Dh1+ 40.Rg3 Ce4+ 41.Rf4 Dh2+ y abandonan blancas ya que si 42.Cg3 Dxf2+ 43.Re5 Df6# 0–1

Blancas: Faustino. Oro (2516) – Negras: Shiroghlan Talibov, (2431)

Apertura Inglesa [A18] Aeroflot Open 2026 Ronda 8 04-03-2026

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.e4 d5 4.cxd5 exd5 5.e5 d4 6.exf6 dxc3 7.Ab5+ c6 8.De2+ Ae6 9.Ac4 Dxf6 10.dxc3 Ae7 11.Axe6 Dxe6 12.Dxe6 fxe6 13.Cf3 Cd7 14.Re2 Af6 15.Ae3 Cb6 16.Cd2 Cd5 17.Ce4 b6 18.Tad1 0–0–0 19.Ac1 Ae7 20.The1 h6 21.Rf1 The8 22.g3 Cf6 23.Txd8+ Rxd8 24.Cd2 Ad6 25.Rg2 Ac7 26.f4 Re7 27.Cf3 c5 28.c4 Rf7 29.b3 Cg8 30.Ab2 Td8 31.Rf2 Ce7 32.Re3 Cc6 33.Ac3 Ad6 34.g4 g6 35.Re4 Ae7 36.h4 Af8? (Talibov juega pasivo, era mejor 36...Af6. Ahora Faustino logrará abrir la posición) 37.h5! Ag7 38.hxg6+ Rxg6 39.f5+! Rf7 (si 39...exf5+ 40.gxf5+ Rf7 41.Axg7 Rxg7 42.Tg1+ Rf7 43.Tg6! con final ganado) 40.fxe6+ Rg8 41.Ce5 (más precisa era 41.Ae5!) 41...Td6? (el error decisivo. Había que jugar 41...Ce7! y aguantar el final luego de 42.b4! Td6 43.bxc5 bxc5 44.Tb1 Txe6 45.Tb8+ Rh7 46.Tb5 con ventaja blanca) 42.Cxc6! Axc3 (si 42...Txc6 43.Rd5! Tc8 44.Axg7 Rxg7 45.e7 Rf7 46.Rd6 ganando) 43.Tc1 Txe6+ 44.Rd5! (la ventaja de su rey más activo hará posible a Faustino ganar los peones negros y luego coronar su peón “a”) 44…Te3 45.Cxa7 Tg3 46.Cc8 Aa5 47.Rc6 Txg4 48.Rb5! h5 (no es posible 48…Tg6 por 49.Ce7+) 49.Cxb6 Ad2 50.Td1 Tg2 51.a4 Af4 52.a5 Tg3 53.Ra4 Tg6 54.Cd5 Ag5 55.Rb5 h4 56.a6 Tg7 57.Tg1! h3 58.Txg5! Txg5 59.a7 h2 60.a8=D+ rinden negras 1-0 Excelente técnica del final demostró el prodigio argentino.

-Guil Russek/Especial