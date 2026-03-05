Última Hora Impreso de hoy

Van Foreest, líder en Praga y Faustino se recupera en Moscú

Arturo Xicoténcatl.

Rey y dama 

Luego de la 7ª ronda del Festival de Praga el holandés Van Foreest se mantiene líder luego de empatar contra su perseguidor el uzbeko Abdusattorov. También acabaron en tablas Navara vs Niemann, Maghsoodloo vs Gukesh y Aravindh vs Yakubboev. El único ganador fue el alemán Keymer que venció al español David Antón. 

La clasificación luego de la 7ª ronda es: 1°) Van Foreest, 5 puntos 2° y 3°) Navara vs Abdusattorov 4.5.  4°, 5° y 6°) Keymer, Maghsoodloo y Antón, 3.5   7° y 8°) Aravindh y Yakubboev 3  9°) Niemann 2.5  y 10°)  Gukesh 2 puntos.

El pareo para mañana, la 8° y penúltima ronda es: 1) Van Foreest vs. Aravindh, 2) Navara vs Abdusattorov  3) Niemann vs Antón  4) Gukesh vs. Keymer  y 5) Yakubboev  vs Maghsoodloo

El ruso Ian Nepomiachtchi dos veces retador al título mundial, se mantiene de líder con 7 puntos a falta de una ronda en el fuerte torneo Aeroflot en Moscú, Rusia. Hay que destacar la recuperación del argentino de 12 años Faustino Oro al ganar sus dos últimas partidas y llegar a 5.5 puntos de 8 posibles. Veamos los momentos críticos de ambos encuentros:

Blancas: Lad Mandar Pradip (2334) – Negras: Faustino Oro (2516)

Gambito de dama rechazado [D37] Aeroflot Open ronda 7   04-03-2026

1.d4 Cf6  2.c4 e6  3.Cf3 d5  4.Cc3 Ae7  5.Af4 0–0  6.e3 Cbd7  7.cxd5 Cxd5  8.Cxd5 exd5  9.Ae2 Cf6  10.0–0 c6 11.h3 Af5  12.Ad3 Axd3  13.Dxd3 Ce8  14.Dc2 Ad6  15.Ce5 De7  16.Tab1 a5  17.Tfc1 Cc7  18.Cd3 Axf4  19.Cxf4 Cb5  20.Dc5 Cd6  21.a4 Dd8  22.Cd3 h6  23.b3 Te8  24.Dc2 Te6  25.Te1 Dg5  26.Ce5 Tc8  27.Dc5 Dd8  28.b4 axb4 29.Dxb4 Ta8  30.Tec1 Dh4  31.Cd3 Dg5  32.Tc5 Df5  33.Cf4? (en una posición igualada el jugador indio comete un grave descuido táctico…) 34…Txa4! 34.Db3 (si 34.Dxa4 Dxb1+) 34...Tf6 35.g4? (y ahora debilita demasiado su rey) 35…De4  36.Ch5 Tf3!  37.Dxa4? (era necesario jugar 37.Dc2 Dxc2 38.Txc2 Txh3 aunque de todos modos el final daría pocas esperanzas) 37...Dxb1+ 38.Rg2 Txh3! (Faustino encuentra el letal remate combinativo) 39.Rxh3 Dh1+ 40.Rg3 Ce4+ 41.Rf4 Dh2+ y abandonan blancas  ya que si 42.Cg3 Dxf2+ 43.Re5 Df6#    0–1

Blancas: Faustino. Oro (2516) – Negras: Shiroghlan Talibov, (2431)

Apertura Inglesa [A18]  Aeroflot Open 2026 Ronda 8   04-03-2026

1.c4 Cf6  2.Cc3 e6  3.e4 d5  4.cxd5 exd5  5.e5 d4  6.exf6 dxc3  7.Ab5+ c6  8.De2+ Ae6  9.Ac4 Dxf6  10.dxc3 Ae7 11.Axe6 Dxe6  12.Dxe6 fxe6  13.Cf3 Cd7  14.Re2 Af6  15.Ae3 Cb6  16.Cd2 Cd5  17.Ce4 b6  18.Tad1 0–0–0 19.Ac1 Ae7  20.The1 h6  21.Rf1 The8  22.g3 Cf6  23.Txd8+ Rxd8  24.Cd2 Ad6  25.Rg2 Ac7  26.f4 Re7  27.Cf3 c5  28.c4 Rf7 29.b3 Cg8  30.Ab2 Td8  31.Rf2 Ce7  32.Re3 Cc6  33.Ac3 Ad6  34.g4 g6  35.Re4 Ae7  36.h4 Af8? (Talibov juega pasivo, era mejor 36...Af6. Ahora Faustino logrará abrir la posición) 37.h5! Ag7  38.hxg6+ Rxg6  39.f5+! Rf7 (si 39...exf5+ 40.gxf5+ Rf7 41.Axg7 Rxg7 42.Tg1+ Rf7 43.Tg6! con final ganado) 40.fxe6+ Rg8  41.Ce5 (más precisa era 41.Ae5!) 41...Td6? (el error decisivo. Había que jugar 41...Ce7! y aguantar el final luego de 42.b4! Td6 43.bxc5 bxc5 44.Tb1 Txe6 45.Tb8+ Rh7 46.Tb5 con ventaja blanca) 42.Cxc6! Axc3 (si 42...Txc6 43.Rd5! Tc8 44.Axg7 Rxg7 45.e7 Rf7 46.Rd6 ganando) 43.Tc1 Txe6+  44.Rd5! (la ventaja de su rey más activo hará posible a Faustino ganar los peones negros y luego coronar su peón “a”) 44…Te3  45.Cxa7 Tg3  46.Cc8 Aa5  47.Rc6 Txg4  48.Rb5! h5 (no es posible 48…Tg6 por 49.Ce7+) 49.Cxb6 Ad2  50.Td1 Tg2  51.a4 Af4  52.a5 Tg3  53.Ra4 Tg6  54.Cd5 Ag5  55.Rb5 h4  56.a6 Tg7  57.Tg1! h3  58.Txg5! Txg5  59.a7 h2  60.a8=D+  rinden negras 1-0 Excelente técnica del final demostró el prodigio argentino.

                                                                       -Guil Russek/Especial

