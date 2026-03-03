Persephone rumbo al Campeonato Mundial; una batalla propia

Persephone tiene la mira puesta en el Campeonato Mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). No se fija en Mercedes Moné, estrella de AEW, sino que considera que tiene una batalla contra si misma, de cara a la lucha que sostendrán este viernes en la Arena México, en una función 100 por ciento femenil.

“Pienso en todo lo que he hecho, no estoy pensando en nada de Mercedes, no porque no se lo merece, porque esto ya es de batalla de Perse vs Perse, mi propio ego contra mi propio ego. Ahorita lo que ha pasado por mi mente es todo lo que he hecho, desde que debuté, desde que estaba estudiando y luchando a la vez, desde que estaba en la Uni terminando una carrera y tratando de ser luchadora a la vez.

Persephone valora los sacrificios y espera que valgan la pena CMLL

Todos esos momentos sacrificados, la familia que dejé en casa para ir a México, o sea todo lo que sacrifiqué para llegar a donde estoy es lo que tengo en la mente, no es tanto Mercedes, creo que soy yo misma, todo lo que he pasado porque sé que va a valer la pena el viernes”, declaró Persephone en entrevista con Excélsior Digital.

La llamada “Diosa del CMLL” se encuentra tranquila, tomando unos días de descanso que le servirán para centrarse y meditar sobre lo que tiene en el camino y lo que hará el próximo viernes.

Persephone afirma que el deseo de las Amazonas es que CMLL

Persephone no le quita valor a lo que ha hecho Mercedes Moné, CEO de AEW, quien fue calificada como de las mejores luchadoras en 2025.

“Para nada esta lucha se trata de ella, no voy pensando en ella. Todo lo que he pasado va a tener su mérito, va a tener el punto fin de que todo valió la pena”, dijo la excampeona Universal de Amazonas.

PERSEPHONE TENDRÁ QUE ESTAR MÁS SEGURA DE SI MISMA

El 17 de octubre de 2025, Mercedes Moné retuvo el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, precisamente derrotando a Persephone en la Arena México. Para esta segunda batalla, afirmó que estará más segura de si misma.

“Obviamente no nos llevamos el resultado que quise esa noche. Creo que sí se puede llevar unas experiencias, para ir más listas, centrada, tranquila y estar más segura de mi misma”, apuntó.

La estrella de AEW va por su cuarta defensa del Campeonato, algo que quiere impedir Persephone, pero está consciente de que, si logra el objetivo, las amazonas se centrarán en ella.

“En este momento todas, hay esas ganas de regresar el campeonato a casa, que ha tenido bastante valor, que lo ha tenido Marcela, es leyenda del Consejo, amazona estandarte. Sé que cuando logre lo que quiero lograr, el segundo que levante ese campeonato, todas ellas van a estar en contra de Perse, pero porque todas quieren lo mismo, todas quieren tener ese campeonato”, señaló.