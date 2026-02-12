El Manchester United suspira por Carlo Ancelotti, pero Brasil lo quiere renovar

El Manchester United recibió un golpe definitivo en sus aspiraciones de reconstrucción. Su principal deseo para el banquillo, Carlo Ancelotti, decidió jurar lealtad a la verdeamarela. Según informa The Athletic, el estratega italiano no sólo cumplirá su contrato actual, sino que está dispuesto a firmar una extensión que lo mantendría al frente de la selección brasileña por cuatro años más, finalizando en 2030.

Desde el país sudamericano, el diario Globo Esporte confirma que la relación entre Ancelotti y la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) atraviesa su mejor momento. Tras asegurar la clasificación al Mundial 2026, la directiva de la entidad brasileña ve en el italiano al arquitecto ideal para un proyecto a largo plazo que trascienda los resultados inmediatos.

"La sintonía entre los jugadores y el cuerpo técnico es total. Para Ancelotti, el proyecto de Brasil es el cierre perfecto para su carrera", reportan fuentes cercanas a la CBF citadas por UOL Esporte.

Para el Manchester United, esta noticia cierra una puerta que esperaban mantener abierta. Segúnel diario británico The Guardian, la oferta de Old Trafford incluía un salario récord para la Premier League, pero el técnico ha priorizado la estabilidad y el prestigio internacional que ofrece el equipo pentacampeón del mundo

Los Diablos Rojos... sin malicia

Este escenario profundiza la crisis de identidad en la cúpula de los Diablos Rojos, que ven cómo sus opciones de élite se evaporan una tras otra. La situación de Ancelotti en Brasil se suma al desinterés previo de Luis Enrique. Según la prensa inglesa, el asturiano no contempla Old Trafford como su próximo destino, pues sigue firme al frente del PSG.

La figura de Ancelotti se erigía como el candidato ideal debido a su estatus de leyenda y su Grand Slam europeo (títulos de liga en las cinco grandes ligas). Su capacidad para gestionar vestuarios estelares era la solución. Sin embargo, este revés coincide con el blindaje de Thomas Tuchel, que, según la prensa británica, ha decidido extender su mandato con la selección de Inglaterra hasta 2028.