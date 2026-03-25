Los servicios médicos de Real Madrid son cuestionados por un nuevo caso de falla de un diagnóstico

El Real Madrid vuelve a estar en el ojo del huracán por sus servicios médicos. Según el diario francés L’Équipe, los doctores del club se equivocaron de tobillo al realizar las pruebas a Eduardo Camavinga tras su lesión en el partido contra el Athletic de Bilbao el 3 de diciembre de 2025. El centrocampista sufrió la dolencia en el tobillo izquierdo, pero los médicos examinaron la pierna equivocada durante la resonancia magnética.

Este no sería el primer error de los servicios médicos merengues. L’Équipe recuerda el caso de Kylian Mbappé, donde supuestamente también se diagnosticó la rodilla equivocada. Aunque Mbappé desmintió esa información en rueda de prensa, las fuentes del medio francés insisten en que no es la primera vez que ocurre un fallo similar en el club blanco.

Camavinga jugó 69 minutos ante el Athletic, fue suplente contra el Celta cuatro días después y terminó perdiéndose al menos tres partidos clave (Manchester City, Alavés y Talavera) por la lesión en el tobillo izquierdo.

El incidente deja en evidencia días turbulentos en Valdebebas. Camavinga vio cómo su recuperación se complicó por el error diagnóstico. El caso se suma a las críticas que han recibido los servicios médicos del Real Madrid en las últimas temporadas por lesiones de larga duración y recuperaciones complicadas.

Desde el club no ha habido respuesta oficial al reportaje de L’Équipe, pero el hecho de que se repita un error similar al de Mbappé genera preocupación. Camavinga ha tenido que lidiar con esta dolencia en un momento clave de la temporada. El francés, que ya había tenido problemas físicos en temporadas anteriores, ve cómo su continuidad se ve afectada por un fallo que, según el medio francés, no es aislado.

De los errores médicos a la incertidumbre, el Real Madrid enfrenta un nuevo capítulo complicado fuera de la cancha. La afición espera que estos fallos no sigan afectando el rendimiento de una plantilla que busca pelear por todos los títulos. Camavinga y el club necesitan una pronta solución para evitar más contratiempos.