La 'maldición' de Messi que puede afectar a Gilberto Mora 

Todo México se emocionó al ver que Lionel Messi puso a Gilberto Mora como uno de los grandes prospectos del futbol mundial, en la nueva campaña “Messi +10” de Adidas, donde el argentino “escribe” los nombres de las futuras estrellas.

Sin embargo, esa “bendición” del máximo ídolo del deporte podría ser mala para el joven mexicano, si se revisa el historial de una campaña muy similar que la marca lanzó hace más de una década.

Gilberto Mora fue baja para los partidos de la Selección Mexicana contra Perú y Estados Unidos Mexsport

La “maldición” de Messi que puede caer sobre Gilberto Mora

Ese nombramiento de Messi forma parte de una línea de campañas publicitarias de Adidas que comenzó en 2015 con “Backed by Messi”. En aquel entonces, el argentino (entonces en el Barcelona) eligió a diez jóvenes promesas de distintos países para que usaran sus botines Messi 15 y fueran presentados como los herederos de su legado.

Los elegidos fueron Robert Kenedy (Chelsea), Maxwel Cornet (Lyon), Jérémie Boga (Rennes), Accursio Bentivegna (Como, cedido por Palermo), James Wilson (Manchester United), Timo Werner (Stuttgart), Aleksey Miranchuk (Lokomotiv Moscú), Gyasi Zardes (LA Galaxy), Rony Lopes (Mónaco) y Khiry Shelton (New York City FC).

Más de una década después, los resultados fueron mixtos y, en la mayoría de los casos, no estuvieron a la altura de la expectativa de “futuras superestrellas”.

Timo Werner es el que mejor le fue (llegó a la Champions con Chelsea y tuvo una carrera sólida en Europa), seguido por Maxwel Cornet y Jérémie Boga (ambos jugaron en ligas top y fueron internacionales con Costa de Marfil) y Aleksey Miranchuk (Atalanta y título de Europa League).

En cambio, James Wilson sufrió lesiones graves y terminó en divisiones inferiores de Inglaterra; Accursio Bentivegna apenas tuvo apariciones en Serie A y se quedó en categorías menores de Italia; Kenedy y Rony Lopes no consolidaron el nivel esperado y deambularon entre cesiones y ligas de menor impacto; y los estadounidenses Zardes y Shelton tuvieron buenas carreras en la MLS, pero nunca se convirtieron en figuras globales.

¿A Gilberto Mora le puede caer la ‘maldición’ de Messi?

Ahora, con esta nueva lista de Messi, los mexicanos se preguntan si el argentino carga una especie de “maldición” publicitaria.

La preocupación no es menor: Gilberto Mora está llamado a ser un jugador determinante para el Tri en los próximos años, y el precedente de 2015 genera nerviosismo.

Aunque se trata de una campaña de marketing, el peso simbólico del argentino es enorme en México. Si la trayectoria de los elegidos de 2015 sirve de referencia, el riesgo es que la exposición mediática genere expectativas desproporcionadas sobre un jugador de apenas 17 años que aún debe dar el salto a Europa y consolidarse como pieza clave del seleccionado nacional.