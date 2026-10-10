Messi vuelve a brillar con Inter Miami ante la mirada de Osmar Olvera

Inter Miami goleó 4-0 al DC United en la noche que marcó el regreso de Lionel Messi a la MLS tras haber disputado su último partido con Argentina; ante la mirada de Osmar Olvera, el ’10’ de Las Garzas anotó doblete, algo que al clavadista mexicano lo llenó de emoción.

Con la obligación de llevarse los 3 puntos para mantenerse en el segundo sitio de la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami saltó con sus grandes figuras al terreno de juego del NU Stadium.

Uno de los que saltó a la cancha como titular era Germán Berterame, acompañando a Luis Suárez y Lionel Messi tras una Fecha FIFA en la que suma 149 minutos de los 360 disponibles, quedándose relegado como la cuarta opción de Rafa Márquez en el eje del ataque del Tri.

Inter Miami se puso por delante con anotación de Luis Suárez (3’), mientras que El Pistolero uruguayo, fue el encargado de aumentar la ventaja justo antes de marcharse al descanso. Osmar Olvera disfrutaba en la tribuna, sin embargo, la noche no estaba completa para el multimedallista mexicano.

Osmar Olvera presente en el NU Stadium para el partido de Inter Miami con Lionel Messi. Instagram: osmardiver05

Doblete de Messi y felicidad de Osmar Olvera

El balón volvió a rodar en Miami y Lionel Messi se hizo presente en el marcador para el 3-0 en el 47’, ganándole la posición a sus defensores y aprovechando una extraordinaria asistencia por parte de Luis Suárez.

Fue al 60’ cuando el astro argentino tomó el esférico en 3/4 del terreno de juego, recortó a sus rivales y definió cruzado de pierna izquierda para poner el 4-0 definitivo, jugada que Osmar Olvera grabó y presumió a través de sus historias en Instagram.

La noche fue redonda, Germán Berterame participó con dos asistencias, Lionel Messi anotó dos goles y Osmar Olvera disfrutó de ver al actual campeón de la MLS, conjunto que disputa sus últimos compromisos de temporada regular antes de entrar a los Playoffs del futbol norteamericano.

BFG