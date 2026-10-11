Messi 'bendice' a Gilberto Mora y lo elige como promesa del futbol mundial

Actualmente Gilberto Mora es una de las promesas más grandes que existen no solo del futbol mexicano, sino del futbol mundial y por si existía alguna duda de esto, Lionel Messi lo confirma y lo pone en su lista selecta.

Tras disputar su último partido con la Selección Argentina, Leo, de la mano de Adidas, publicación la tercera edición de “Messi +10”, una campaña publicitaria en la que la leyenda del futbol mundial elige a las que considera 10 grandes promesas del balompié internacional y entre la lista se encuentra el nombre de Gilberto Mora.

Es importante señalar que a pesar de que esto forme parte de una estrategia de marketing de la empresa deportiva alemana, Messi es quien elige y da el visto bueno de anunciar al mundo entero quienes son las promesas a seguir.

Ante Colombia, el sábado 26 de septiembre, Gilberto Mora celebra su primer gol con la Selección Mexicana. Mexsport

La lista completa de las joyas elegidas por Lionel Messi es la siguiente.

Tomás Aranda.

Can Uzun.

Gilberto Mora.

Max Dowman.

Zavier Gozo.

Jesús Rodríguez.

Kees Smit.

Chloe Sarwie.

Giovanna Waksman.

Lotta Wrede.

Gilberto Mora, cada día más cerca de Europa

No cabe duda que para poder dejar atrás la etiqueta de promesa y poder consolidar su carrera Gilberto Mora necesita dar el salto al futbol europeo y esa meta parece estar cada día para el futbolista mexicano.

El próximo 14 de octubre, en tan solo unos pocos días, Gil Mora cumplirá oficialmente la mayoría de edad, lo que significa que FIFA la dará luz verde para poder fichar con cualquier equipo de Europa que él desee.

En los últimos días han existido fuertes rumores sobre que ya hay acuerdo entre Xolos y un gigante de Europa por la compra del mexicano y que este fichaje se haría oficial justamente en el día de su cumpleaños. Sin embargo, hasta el momento esta información es solo eso, un rumor.