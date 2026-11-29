Las declaraciones de García Harfuch tras la captura de El Chapo Isidro merecen atención porque traslucen tanto el estado de la estrategia de seguridad como la complejidad de la colaboración con EU en la guerra contra los cárteles. Su diagnóstico sobre la violencia en Sinaloa alude a ir más allá de una política concentrada en atacar los síntomas, en una dirección hacia donde también presiona con su injerencismo. La caída de otra cabeza del cártel sinaloense abrió un nuevo capítulo de la intervención federal en Sinaloa, con una operación del Ejército que convirtió a Guasave en un campo de batalla. También afianza la colaboración en inteligencia con agencias de EU, no obstante la controversia sobre su creciente injerencismo, ahora con la apertura de un canal de la DEA de denuncias de narcopolíticos.

Tan relevantes las características del operativo como los señalamientos de Harfuch: la impunidad como raíz de la violencia y la debilidad de policías locales para sostener una estrategia como consecuencia de la centralización del esfuerzo en fuerzas federales. Sus palabras también convergen con la perspectiva estadunidense que aborda al narcotráfico como un fenómeno de macrocriminalidad o, como le llaman, terrorismo. El poder que han llegado a alcanzar el de Sinaloa o CJNG se explica por impunidad prolongada y complicidad sostenida u omisión de funcionarios públicos. Es un juicio que introduce una dimensión ausente de los cuatro ejes de la estrategia de seguridad de Sheinbaum: atención a las causas, consolidación de la GN, inteligencia e investigación y coordinación con los estados. Ninguno, por sí solo, garantiza desmantelar las redes políticas, económicas y criminales que hacen posible la expansión del narco, no obstante los resultados positivos contra el delito.

El diagnóstico trasluce los límites de la estrategia. Aunque pueda leerse como coincidencia con las posturas estadunidenses, en realidad recoge una crítica antigua formulada en el país: golpear a las cabezas de los cárteles es insuficiente sin desarticular las estructuras que los protegen, financian y les abren las instituciones. Decapitar liderazgos no los acaba. Harfuch ya ha incursionado en esa lógica con el operativo Enjambre en los municipios, pero cuida discurso y formas para no aparecer cercano a las posturas de Washington. Los cuestionamientos de proximidad con sus agencias no son asunto menor por la desconfianza hacia la DEA y CIA, y las objeciones del discurso soberanista de Sheinbaum. Poco le beneficia que no escatimen expresiones de confianza hacia él. Pero su óptica se explicaría menos por esas supuestas afinidades que por la necesidad de reconocer obstáculos que frenen la pacificación, principalmente la fragilidad de las policías locales. Como escribió Eduardo Guerrero en El Financiero, el compromiso de los gobiernos estatales es el principal límite a la estrategia: algunos renuncian a su responsabilidad en seguridad, usan policías y ministerios públicos con fines políticos, y hasta mantienen vínculos con el crimen.

En ese contexto tampoco es casual que, tras reivindicar la cooperación en el golpe contra El Chapo Isidro, EU anunciara un canal de denuncias sobre cárteles y funcionarios corruptos, dirigido a Sinaloa y Jalisco. Antes, el director de la DEA había advertido que no cejaría de exhibir a políticos mexicanos vinculados con el crimen. Esto aumenta la presión sobre el gobierno, cuyas quejas formales contra el injerencismo no disuaden a EU. Esas advertencias apuntan al flanco más vulnerable de la estrategia: las resistencias de los estados a combatir la corrupción. Los canales de WhatsApp para denuncias anónimas elevan la coerción directa sobre los gobernadores para desmantelar redes locales, extorsión y lavado de dinero.

Pero esas resistencias difícilmente cederán mientras persistan contradicciones de Palacio Nacional. La amenaza de que Washington vigile a los gobernadores pierde fuerza cuando el propio gobierno federal antepone consideraciones políticas a la investigación de denuncias de corrupción, como las que involucran a Rocha Moya en Sinaloa. Así, la impunidad vuelve al centro del problema. No basta con capturar capos si las redes que los protegen siguen intactas. La estrategia difícilmente dará un salto cualitativo mientras Morena no asuma el costo político de también investigar a los suyos. Para muchos, ese cambio no llegará sin un revés electoral en 2027 o si la presión de EU lo vuelve inevitable.