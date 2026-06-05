Maja Chwalinska: el salto récord de 93 puestos en el ranking WTA tras la final de Roland Garros

El tenis profesional tiene una forma muy precisa de medir los milagros: los cuenta en puntos y los traduce en posiciones de ranking. Maja Chwalinska dará un salto colosal de 93 lugares en la clasificación de la WTA tras sellar su histórica clasificación a la final de Roland Garros 2026 proviniendo desde la fase de clasificación (qualy). El próximo lunes, la polaca amanecerá por lo menos como la número 21 del planeta. Hace apenas dos semanas ocupaba el puesto 114; ningún cálculo previo al torneo contemplaba semejante hazaña sobre el polvo de ladrillo de París.

A sus 24 años, Chwalinska tuvo que ganarse su lugar en el cuadro principal superando la ronda clasificatoria, una ruta que había intentado sin éxito en las ediciones de 2021, 2023 y 2025. Esta vez, una vez dentro, no paró. Encadenó nueve victorias sobre la arcilla parisina, convirtiéndose en la segunda tenista en la Era Abierta en alcanzar la final de un Major desde la qualy, emulando los pasos de Emma Raducanu en el US Open 2021.

El salto matemático tiene consecuencias que van mucho más allá de un simple número en una lista. Al instalarse firmemente en el Top 25, Chwalinska garantiza su entrada directa al cuadro principal de todos los Grand Slams y los torneos WTA 1000 de la próxima temporada, eliminando la necesidad de volver a disputar las desgastantes fases previas. Para una jugadora que jamás había pisado el exclusivo Top 100 de la clasificación —su mejor posición histórica previa era el puesto 113—, esto representa, en términos prácticos, acceder a otro nivel de existencia en el circuito.

Detrás del frío mecanismo de los puntos, hay una tenista que volvió del retiro y que en París encontró la versión más grande de sí misma".

La metamorfosis también es financiera. El premio económico acumulado por avanzar a la final ya superó los 750,000 euros, una cifra mayor a todo el dinero que había recaudado en premios oficiales a lo largo de su carrera. La jugadora que llegó a Francia sin patrocinadores de indumentaria abandona el torneo con un respaldo económico sin precedentes.

Si conquista el título definitivo ante la rusa Mirra Andreeva, el ascenso será aún más pronunciado:

Puesto actual proyectado: Número 21 del mundo (subcampeona).

Número 21 del mundo (subcampeona). Puesto si es campeona: Escalará hasta el puesto 14 del mundo .

Escalará hasta el puesto . Estatus previo al torneo: Puesto 114 del escalafón global.

El ranking mundial no miente. Solo que esta vez, la verdad resulta difícil de creer.