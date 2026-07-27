Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton: así fue su primer día con los Wolves

Raúl Jiménez ya está de regreso con el Wolverhampton. El delantero mexicano reportó este lunes a la pretemporada del conjunto inglés y fue recibido por sus compañeros y el cuerpo técnico, marcando oficialmente el inicio de su segunda etapa con los Wolves.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el club mostró el momento en que el atacante mexicano llegó a las instalaciones de entrenamiento, donde saludó uno a uno a sus compañeros antes de dirigirse al vestidor, en el que ya lo esperaba su lugar asignado con su nombre.

Posteriormente, Jiménez apareció con la indumentaria de entrenamiento del Wolverhampton para incorporarse al grupo durante el desayuno previo al inicio de la jornada de trabajo, que incluyó actividades físicas y tácticas como parte de la preparación para la temporada.

Uno de los momentos destacados del video fue el recibimiento del entrenador César Peixoto, quien saludó a todo el plantel antes de estrechar la mano de Raúl Jiménez y darle la bienvenida de manera oficial.

Raúl Jiménez inicia una nueva etapa con los Wolves

Con este regreso, el delantero mexicano afrontará un nuevo desafío en su carrera. Wolverhampton disputará la próxima temporada en la Championship, la Segunda División de Inglaterra, luego de perder la categoría.

El principal objetivo del club será conseguir el ascenso a la Premier League, una misión que representa un reto importante, aunque el equipo confía en la experiencia de futbolistas como Raúl Jiménez para pelear por el regreso a la máxima categoría del futbol inglés.