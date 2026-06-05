Alexander Zverev aplasta a Mensik y avanza a la final de Roland Garros: ¿Podrá romper su maldición?

El camino hacia la gloria eterna en París ha quedado completamente despejado. Alexander Zverev superó con autoridad al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 en las semifinales de Roland Garros 2026. Con este resultado, el tenista alemán se instaló en la gran final del domingo sobre la emblemática arcilla de la Cancha Philippe Chatrier, donde espera al italiano Flavio Cobolli.

Para el número dos del mundo, este partido decisivo representa la oportunidad más clara de toda su carrera para levantar su primer trofeo de Grand Slam. El torneo parisino ha vivido una edición de sorpresas mayúsculas que han dejado el cuadro abierto de par en par: Jannik Sinner cayó en la primera semana, Carlos Alcaraz se retiró por una lesión en la muñeca derecha y Novak Djokovic quedó eliminado prematuramente. Sin los máximos favoritos en el camino, el tenis se hace una pregunta obligada: ¿cuándo, si no ahora?

La historia del teutón en los torneos Majors está marcada por la resiliencia y el dolor. A sus 29 años, la presión psicológica de las finales anteriores se presenta como su rival más complejo.

Esta es la oportunidad que he esperado toda mi vida; el dolor del pasado me ha preparado para este momento en París".

El historial de Zverev en finales de Grand Slam expone una cuenta pendiente que busca saldar con urgencia:

US Open 2020: Perdió ante Dominic Thiem (6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7) tras dejar ir una ventaja de dos sets.

Perdió ante Dominic Thiem (6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7) tras dejar ir una ventaja de dos sets. Roland Garros 2024: Cedió frente a Carlos Alcaraz (3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6) luego de liderar el encuentro.

Cedió frente a Carlos Alcaraz (3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6) luego de liderar el encuentro. Abierto de Australia 2025: Fue superado contundentemente por Jannik Sinner en tres sets corridos (3-6, 6-7, 3-6).

A pesar de acumular 24 títulos en el ATP Tour, una medalla de oro olímpico en Tokio 2021 y dos trofeos de ATP Finals, el casillero de Grand Slam sigue vacío. Zverev creció bajo la sombra de la era más competitiva de la historia, frenado por Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic, y posteriormente rebasado por la nueva generación.

El domingo, ante un rival italiano sin experiencia en estas instancias, el destino le ofrece una revancha definitiva en la que no existirán excusas.