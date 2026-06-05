Maja Chwalinska: a la final de Roland Garros sin patrocinadores y con ropa de su propio clóset

"No hay ninguna historia. No tengo patrocinador. Esa es la historia, creo". La frase de Maja Chwalinska en rueda de prensa desnudó la realidad más cruda del tenis profesional. Mientras la industria de la raqueta mueve cientos de millones de dólares en contratos de imagen, la tenista polaca de 24 años irrumpió en la final de Roland Garros 2026 vistiendo ropa sacada literalmente de su propio armario, sin una marca que la respalde con un patrocinio.

El contraste en París resultó cinematográfico. En el mismo torneo donde Naomi Osaka deslumbró en la Pista Suzanne-Lenglen con un exclusivo vestido de Nike inspirado en la Torre Eiffel, o donde la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, aplaudía las tendencias de la moda de alta costura, Chwalinska se cambiaba en los vestuarios con lo que traía en su maleta de viaje. Registrada en el inicio del torneo en el puesto 114 del ranking WTA, su perfil no figuraba en los radares comerciales de gigantes como Adidas o New Balance.

Sin embargo, detrás de la falta de indumentaria se esconde una conmovedora historia de superación personal. A los 19 años, la polaca se alejó del deporte de manera indefinida tras revelar que sufría un severo cuadro de depresión. Sin la red de seguridad económica que otorgan los patrocinadores de élite, tuvo que reconstruir su carrera desde los circuitos menores del tenis femenino.

Esta es la radiografía más honesta de lo que separa a las estrellas del circuito de quienes peleamos día a día por ganarnos un lugar".

​Maja Chwalinska / Tenista polaca

El milagro se materializó sobre la arcilla francesa. Tras encadenar nueve victorias consecutivas desde la fase clasificatoria (qualy), la jugadora está a un solo paso de emular la legendaria hazaña de Emma Raducanu en el US Open 2021.

Detalle de la indumentaria de Maja Chwalinska en París: ropa de su propio clóset por falta de patrocinadores. Reuters

Las rondas previas de la jugadora revelación en París combinaron tenis de alto nivel y un presupuesto limitado:

Fase Clasificatoria: Tres triunfos consecutivos con vestimenta básica de entrenamiento.

Tres triunfos consecutivos con vestimenta básica de entrenamiento. Cuadro Principal: Seis victorias frente a rivales con contratos millonarios.

Seis victorias frente a rivales con contratos millonarios. La Gran Final: Enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, actual número ocho del mundo.

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Chwalinska no eligió el minimalismo textil como una declaración de rebeldía estética; lo hizo porque era su única opción. El domingo buscará la gloria eterna vestida como alguien que no tiene nada que demostrar.