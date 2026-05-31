Luis Chávez es el único que ya anotó con México en un Mundial; 16 debutantes

Javier Aguirre reveló la lista final de México para el Mundial 2026 en donde el Tri fungirá como uno de los anfitriones, sin embargo, de los 26 convocados solamente Luis Chávez ya conoce lo que es anotar en una Copa del Mundo para el cuadro azteca; 16 debutarán.

Este domingo 31 de mayo se reveló la lista de los 26 jugadores que representarán al combinado nacional durante el Mundial 2026, donde México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos, partidos que se estarán llevando a cabo en el Estadio Ciudad de México y en el Estadio Guadalajara.

Tras haberse anunciado cada uno de los nombres, el Tri presenta a solamente un jugador que ya sabe lo que es festejar un gol con la playera de México durante una Copa del Mundo, es el de Luis Gerardo Chávez, quien de tiro libre consiguió batir la meta de Arabia Saudita el 30 de noviembre de 2022 en la justa celebrada en Qatar.

Solamente 10 jugadores con experiencia previa en Copas del Mundo: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Luis Chávez, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

México tendrá 16 debutantes en el Mundial 2026

El cambio generacional es un hecho en la Selección Mexicana, ya que un 61.53% de los jugadores convocados no han tenido minutos sobre el terreno de juego en una Copa del Mundo.

Estos son cada uno de los futbolistas que estarán representando por primera vez al Tri en una justa mundialista:

1. Gilberto Mora / 17 años.

2. Obed Vargas / 20 años.

3. Brian Gutiérrez / 22 años.

4. Mateo Chávez / 22 años.

5. Armando 'Hormiga' González / 23 años.

6. César 'Chino' Huerta / 25 años.

7. Santiago Gimenez / 25 años.

8. Israel Reyes / 26 años.

9. Raúl ‘Tala’ Rangel / 26 años.

10. Erik Lira / 26 años.

*11. Johan Vásquez / 27 años.

12. Álvaro Fidalgo / 29 años.

13. Julián Quiñones / 29 años.

*14. Luis Romo / 30 años.

15. Carlos Acevedo / 30 años.

16. Guillermo Martínez / 31 años.

* Jugadores que ya fueron parte del Tri en una Copa del Mundo (2022) pero que no tuvieron minutos sobre el terreno de juego.

Armando González y Gilberto Mora comandan la lista de debutantes en el Tri para el Mundial 2026. Mexsport

BFG