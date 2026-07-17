Pierre-Emerick Aubameyang regresa a LaLiga como nuevo jugador del Deportivo La Coruña

El Real Club Deportivo de La Coruña hizo oficial el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, quien volverá a jugar en LaLiga después de su paso por el FC Barcelona en la temporada 2021-2022.

El delantero gabonés se incorpora al conjunto gallego para disputar la temporada 2026-2027, en el regreso del Deportivo a la Primera División de España tras ocho años de ausencia.

La incorporación de Aubameyang representa uno de los refuerzos más importantes del club de cara a su vuelta al máximo circuito del futbol español.

Aubameyang vuelve al futbol español

Pierre-Emerick Aubameyang llega al Deportivo de La Coruña después de una temporada con el Olympique de Marsella en la Ligue 1 de Francia.

Durante ese periodo disputó 40 partidos oficiales entre liga, copa y UEFA Champions League, en los que registró 14 goles y 10 asistencias.

Antes de regresar a Francia, el delantero pasó por el Al-Qadsiah de la Saudi Pro League, el Chelsea de Inglaterra y el FC Barcelona, equipo con el que disputó su primera etapa en el futbol español tras salir del Arsenal.

A lo largo de su carrera también defendió las camisetas del Borussia Dortmund, AC Milan, AS Monaco, LOSC Lille y AS Saint-Étienne.

En cuanto a sus números, Aubameyang acumula 184 partidos y 68 goles en la Ligue 1; 144 encuentros y 98 anotaciones en la Bundesliga; 143 partidos y 69 goles en la Premier League; además de 18 partidos y 11 goles en LaLiga.

En competiciones europeas también suma experiencia con 46 encuentros y 20 goles en la UEFA Champions League, así como 62 partidos y 34 anotaciones en la UEFA Europa League.

Con este fichaje, el Deportivo incorpora experiencia internacional para afrontar su regreso a la máxima categoría del futbol español.

El Deportivo vuelve a Primera tras ocho años

El regreso de Aubameyang coincide con el retorno del Deportivo de La Coruña a la Primera División, categoría de la que estuvo ausente durante ocho temporadas.

El conjunto gallego, uno de los nueve clubes que han conquistado el campeonato de Liga en España, atravesó un largo proceso en las categorías inferiores antes de recuperar su lugar en el máximo circuito.

Durante ese periodo disputó cuatro temporadas en Segunda División, una en Segunda B y tres más en la Primera RFEF, además de enfrentar problemas económicos que complicaron la estabilidad de la institución. Tras ese proceso de reconstrucción, el Deportivo consiguió regresar a LaLiga y ahora reforzó su plantilla con la incorporación del delantero gabonés, quien volverá a competir