Atlético de San Luis le hace el pasillo al Cruz Azul tras su título de Liga MX

Cruz Azul recibió un reconocimiento antes de su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En la continuación de la primera jornada, los jugadores del Atlético de San Luis realizaron el tradicional pasillo para homenajear al vigente campeón del futbol mexicano.

Previo al silbatazo inicial en el Estadio Libertad Financiera, el plantel potosino se colocó en dos filas para recibir a los futbolistas de Cruz Azul, que atravesaron el pasillo como reconocimiento al campeonato obtenido en el Clausura 2026, torneo en el que derrotaron a Pumas en la final.

Aunque este gesto no forma parte del reglamento ni representa una obligación para los clubes, suele interpretarse como una muestra de respeto deportivo hacia el equipo que conquistó el campeonato.

El pasillo también se ha convertido en una práctica habitual durante las ceremonias de premiación, cuando los jugadores campeones y subcampeones reciben sus medallas. Al igual que ocurre antes de algunos partidos, su realización depende exclusivamente de la decisión del equipo rival y suele considerarse un acto de juego limpio.

¿Cómo nació la tradición del pasillo al campeón?

De acuerdo con el diario ABC, el origen del pasillo como reconocimiento deportivo en el futbol se remonta a la década de 1970 en España.

Según ese relato, el primer antecedente ocurrió en 1970, cuando el Athletic Club realizó un pasillo al Atlético de Madrid durante un partido de la Copa del Rey para reconocer al conjunto colchonero después de conquistar el campeonato de liga.

El gesto también estuvo relacionado con el vínculo histórico entre ambas instituciones. El Atlético de Madrid fue fundado en 1903 como Athletic Club de Madrid por un grupo de estudiantes vascos y, durante sus primeros años, funcionó como una filial del Athletic Club.

Fue hasta 1907 cuando el club madrileño quedó registrado de manera independiente, aunque ambas instituciones conservaron parte de esa relación histórica que dio contexto al reconocimiento realizado años después.

Con el paso del tiempo, el pasillo trascendió ese episodio y comenzó a replicarse en distintas competiciones como una muestra de respeto entre rivales. Aunque no todos los campeones reciben este homenaje y no existe ninguna obligación de realizarlo, la tradición continúa presente en diferentes ligas y torneos alrededor del mundo.

En esta ocasión, Atlético de San Luis decidió mantener esa costumbre y reconoció a Cruz Azul antes del inicio de su primer partido del Apertura 2026, en un gesto que destacó el título conseguido por La Máquina durante el semestre anterior.