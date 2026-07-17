¿Último partido de Messi? Scaloni habló previo a la final del Mundial sobre su futuro

La mayor satisfacción de Lionel Scaloni parece estar en lo que la selección le ha devuelto a los argentinos: la ilusión, el orgullo y la capacidad de volver a reunirse alrededor de una camiseta.

El técnico de la Albiceleste lo ha ganado todo. Un Mundial, dos Copa América y una Finalissima. Ha llevado a Argentina a la cima del futbol, pero antes de jugar otra final, la que puede convertir a la Albiceleste en bicampeona del mundo, el técnico volvió a hablar de una conquista que, para él, va más allá de los trofeos.

Ves a tu gente de la manera que festeja, ves cómo están felices, eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Al final, ya lo he dicho, jugamos por ellos. Jugamos por nuestra gente, por nuestras familias. Por esa gente que está esperando ver a la Selección”, explicó el entrenador previo a la final contra España.

Lionel Messi celebra durante el Mundial 2022 con la Selección de Argentina. Hugo Sánchez

En sus palabras aparece una de las grandes herencias de este equipo. La Albiceleste no sólo volvió a ganar, también consiguió que el futbol funcionara otra vez como un punto de encuentro en un país acostumbrado a las divisiones.

Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso: que la gente se pare delante de la televisión delante con la camiseta de Argentina y un hincha de River se dé un abrazo con uno de Boca”, agregó Scaloni.

El técnico también fue consultado sobre la posibilidad de que la final sea el último partido de Lionel Messi con Argentina. La respuesta, fiel al misterio que suele rodear al capitán, fue directa:

¿Qué se yo? Hay que preguntarle a él. No tengo ni idea… porque no deja de sorprender. Es una pregunta para él”.

Para Scaloni, sin embargo, la historia del bicampeonato no debe convertirse en una carga. La preparación, aseguró, ha sido la misma de siempre.

Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos. Con muchas ganas de que nos vaya bien, con predisposición para analizar al rival, ver qué podemos hacer durante el partido… más allá de que sea una final, es un partido de fútbol. Necesitamos obtener nuestra mejor versión para poder ganar. No nos ponemos en la cabeza que es una final del Mundial porque si no te puedes desviar. Ya veremos qué pasa”.

Mientras Argentina espera otra tarde histórica este domingo, Scaloni parece tener claro qué es lo que realmente está en juego: no sólo una copa, sino la felicidad de millones de personas que volvieron a sentirse parte de algo.