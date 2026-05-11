FIFA duda que el balón parado domine en el campo de juego durante el Mundial 2026 

A solo un mes de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el Grupo de Estudio Técnico (TSG) de la FIFA ha compartido sus proyecciones sobre las tendencias tácticas que definirán el torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Según reportes de Reuters, los expertos consideran poco probable que el dominio de las jugadas de táctica fija —un fenómeno al alza en el fútbol de clubes— se convierta en el factor determinante de la justa mundialista.

Durante una mesa redonda con medios de comunicación, los integrantes del TSG analizaron el impacto de estrategias como las del Arsenal en la Premier League, equipo apodado como el "rey del balón parado" tras imponer récords de goles mediante tiros de esquina esta temporada no solo en la Liga Premier sino también en la Champions League donde están en la final ante el PSG. Sin embargo, la realidad de las selecciones nacionales es distinta, o al menos eso espera del grupo de análisis.

El factor tiempo y la preparación

Gilberto Silva, campeón mundial con Brasil en 2002 y referente histórico del Arsenal, señaló que, aunque el balón parado es una herramienta valiosa, la falta de tiempo de preparación en el entorno internacional impide que sea el arma principal de los equipos.

"No estoy seguro de que el Mundial siga la misma línea [que los clubes], porque no se dispone de tanto tiempo para preparar a un equipo para estos torneos", explicó Silva a Reuters.

El exmediocampista brasileño prevé que los encuentros serán sumamente cerrados y que las selecciones priorizarán los aspectos prácticos y la explotación de las transiciones rápidas para romper las defensas rivales, en lugar de depender exclusivamente de jugadas ensayadas en el córner.

Las jugadas a balón parado del Arsenal han sido criticadas tanto por aficionados ingleses como por los fanáticos de futbol europeo considerando que esto le resta emoción a los partidos.