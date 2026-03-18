El viernes 20 de marzo 2026 se realizará el Homenaje a Dos Leyendas, donde se le rendirá tributo a Don Salvador Lutteroth González y Daniel López ‘El Satánico’, en el ring sagrado de la Arena México.

Serán siete luchas que componen el cartel del Homenaje a Dos Leyendas, donde se disputará la Copa Infernal, una amazona perderá la cabellera, además en otro combate un luchador mostrará su identidad o será rapado. Asimismo, habrá dos luchas de campeonato.

Día: Viernes 20 de marzo de 2026.

Hora: 8:30 de la noche.

El Satánico fue homenajeado en la Arena Coliseo de Guadalajara CMLL

CARTEL COMPLETO DEL HOMENAJE A DOS LEYENDAS 2026

- Lucha estelar: Claudio Castagnoli vs. Hechicero (Por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.

- Lucha semifinal: Místico, Máscara Dorada y Neón vs. Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García (Por el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL).

- Octagonal infernal (7 máscaras y 1 cabellera en juego): Pólvora, Virus, Calavera Jr I, Max Star, Hombre Bala Jr, Calavera Jr II, Cancerbero y Coyote.

- Lucha de despedida de El Satánico: Contra Atlantis y Blue Panther.

- Triangular de cabelleras de Amazonas: Marcela, La Magnífica y Princesa Sugehit.

- Torneo Cibernético por la Copa Infernal: Euforia, Mephisto y Averno vs. Último Guerrero, Rey Bucanero y Toscano.

- Relevos Increíbles atómicos: Dark Silueta, Zeuxis, Lluvia y Valkyria vs. Persephone, La Jarochita, La Catalina, Reyna Isis.