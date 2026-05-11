Gerardo Espinoza será nuevo entrenador del Puebla para el Apertura 2026

La directiva del Puebla no perdió el tiempo tras el estrepitoso cierre de torneo y ya eligió al hombre que liderará su nuevo proyecto deportivo. Gerardo Espinoza se perfila como el elegido para tomar las riendas de La Franja, ocupando el lugar que dejó vacante el estratega español Albert Espigares. Con este movimiento, el club camotero busca sacudirse la crisis de resultados que lo hundió en la parte baja de la tabla general durante la última campaña.

Gerardo Espinoza dando indicaciones. Mexsport

El arribo del técnico mexicano, apodado el 'Loco', se dio en un contexto de urgencia institucional. Después de cosechar apenas 13 unidades y sumar 10 derrotas en el Clausura 2026, la cúpula poblana inició una limpieza profunda que incluyó tanto al cuerpo técnico como a varios elementos del plantel. Se espera que el anuncio formal ocurra a más tardar este martes 12 de mayo, una vez que se pulan los últimos detalles del contrato que vinculará al exjugador con la institución.

EL REGRESO DE UN VIEJO CONOCIDO AL CUAUHTÉMOC

Esta contratación significó mucho más que un simple cambio de timón; representó el reencuentro de un estratega que ya sabe lo que es levantar trofeos con estos colores. Cabe recordar que el paso de Gerardo Espinoza por el conjunto de la Angelópolis en la etapa 2014-2015 resultó sumamente exitoso, pues bajo su mando el equipo consiguió el título de la Copa MX. Su conocimiento del entorno poblano y su experiencia previa en equipos como Lobos BUAP le otorgaron una ventaja competitiva sobre otros candidatos.

Gerardo Espinoza dirigiendo a Chivas. Mexsport

Espinoza llegó con un cartel renovado tras su paso por el SD Aucas de Ecuador y su brillante etapa en la Liga de Expansión, donde llevó al Tapatío a conseguir el campeonato del Clausura 2023. Su capacidad para trabajar con jóvenes y su estilo de juego intenso fueron los factores clave que convencieron a los altos mandos del Puebla para entregarle la responsabilidad de devolverle la competitividad al equipo en el futbol mexicano.

LA REVANCHA TRAS EL POLÉMICO FICHAJE FRUSTRADO

La llegada de Espinoza al banquillo camotero tuvo un sabor a revancha personal. Muchos recordaron que, en 2023, el técnico ya tenía las maletas listas para integrarse al club, pero un obstáculo reglamentario frenó su debut. En aquel momento, el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Futbol impidió que un técnico que laboró en selecciones nacionales (él venía de la Sub-23) se integrara a un club en el mismo torneo. Aquel incidente lo dejó sin dirigir durante varios meses, pero hoy el panorama fue distinto.

Gerardo Espinoza protestando una jugada. Mexsport

Con el camino legal despejado, el nuevo entrenador del Puebla asumirá el reto de reconstruir un vestidor golpeado. La afición poblana recibió la noticia con optimismo, esperando que la disciplina y el orden táctico que caracteriza al estratega nacional sea la solución definitiva para salir del sótano de la Liga MX. El proyecto de Gerardo Espinoza inició con la misión inmediata de evaluar las bajas y definir los refuerzos que buscarán devolverle la dignidad deportiva al Estadio Cuauhtémoc.