Fernando Mendoza entrena por primera vez con Raiders ¿cuánto dinero ganará en su año de novato?

El desierto de Nevada fue testigo este viernes de la primera transición entre el romantisismo universitario y la presión profesional. Fernando Mendoza, el quarterback que hace apenas unos meses levantaba el Trofeo Heisman y el Campeonato Nacional con la Universidad de Indiana, pisó por primera vez el césped de las instalaciones de los Raiders de Las Vegas para dar inicio al minicampamento de novatos.

Mendoza saltó al campo con un casco plateado completamente liso. En una narrativa impuesta por el nuevo staff de entrenadores, ningún novato portará el icónico escudo del "Raider" hasta que se considere que se ha ganado el derecho a representarlo. Es una medida que rompe con la tradición de los últimos 15 en la liga, pero que busca cimentar una cultura de mérito en una franquicia que ha apostado su futuro a la precisión del brazo de Mendoza.

El peso de la primera selección del draft

Mendoza llega a Las Vegas no solo como la primera selección global del Draft de 2026, sino como la esperanza de una organización que busca estabilidad en la posición más crítica del deporte. A pesar de la presión externa que conlleva ser el rostro de una generación, el quarterback se mostró enfocado en el aprendizaje del sistema ofensivo, una estructura que los Raiders planean que asimile con calma antes de otorgarle las riendas definitivas del ataque.

El plan de la gerencia es permitir que Mendoza absorba la complejidad de la NFL durante su primera temporada, utilizando este minicampamento de tres días en Henderson como el laboratorio inicial para corregir mecánicas y sincronizar lecturas.

¿Cuánto ganará Mendoza?

Más allá de los pases y las trayectorias, la firma del contrato de Mendoza establece un nuevo estándar financiero para la organización. Como la primera selección absoluta, se espera que Mendoza firme un acuerdo por cuatro años totalmente garantizados, valorado en aproximadamente 57.2 millones de dólares.

Bono por firma: Aproximadamente 38.1 millones de dólares que el jugador recibirá por adelantado.

Estructura: Contrato de cuatro años con una opción de equipo para una quinta temporada, una cláusula estándar para las selecciones de primera ronda.