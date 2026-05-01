El Día del Trabajo se rinde al ‘Piojo’: su “hay que trabajar” invade redes

El nombre de Miguel Herrera volvió a instalarse en la conversación digital este 1 de mayo, no por un resultado en la cancha, sino por una coincidencia perfecta con el calendario. En el Día del Trabajo, las redes sociales se inundaron con compilaciones del técnico mexicano repitiendo una de sus frases más características: “hay que trabajar”, “vamos a trabajar”, “trabajando”. Un sello que hoy se convirtió en tendencia, entre ironía, nostalgia y algo de memoria reciente.

El fenómeno no es casual. Los videos que circulan en plataformas como Instagram e TikTok recopilan momentos de sus etapas más recientes, donde ese discurso insistente contrastó con resultados que no acompañaron. Con los Xolos de Tijuana, Herrera encadenó tres torneos sin clasificar a la Liguilla, mientras que su paso por la selección de Costa Rica terminó de forma abrupta al quedarse fuera de la Copa del Mundo, un golpe fuerte para un proyecto que generaba expectativas.

Ahí es donde el meme encuentra terreno fértil: la repetición del mensaje frente a escenarios adversos. La frase, que en su esencia busca construir disciplina y constancia, hoy es reutilizada por los aficionados como una especie de recordatorio irónico de que no siempre el discurso alcanza para sostener los resultados.

Sin embargo, el contexto actual abre un nuevo capítulo. Apenas esta semana, Herrera fue anunciado como nuevo entrenador del Atlante, equipo que regresa a Primera División y que representa un punto especial en su trayectoria. Será su tercera etapa con el club donde comenzó su carrera como técnico en 2002, al que volvió en 2010 y del que salió en 2011. Un ciclo que ahora retoma con la misión de reconstruir.

El historial del ‘Piojo’ no es menor. Fue dos veces campeón de Liga MX con el América y dirigió a la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, uno de los momentos más altos de su carrera. Hoy, entre memes y tendencias, su figura vuelve a estar en el centro.

Y quizá, más allá de la ironía del momento, la frase que lo persigue sigue marcando el camino. Porque en medio del ruido digital, la realidad es la misma de siempre para Miguel Herrera: le toca trabajar… otra vez.