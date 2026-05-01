Arrancan con podio: México gana tres medallas en inicio de Superfinal de Copa del Mundo de Clavados 2026

La delegación mexicana de clavados obtuvo dos medallas de plata y una de bronce durante la jornada inaugural de la Superfinal de la Copa del Mundo de la especialidad, que se celebra en el Centro Acuático Nacional de Beijing, China.

En la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros masculino, la dupla integrada por Osmar Olvera y Juan Celaya se adjudicó la medalla de plata. Los mexicanos acumularon un puntaje total de 420.57 tras completar sus seis ejecuciones. El primer lugar y la medalla de oro fueron para los representantes locales, Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes finalizaron con 460.68 unidades.

La segunda presea de plata para el equipo mexicano llegó en la competencia de equipo mixto (3m y 10m). El conjunto formado por Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Alejandra Estudillo y Randal Willars registró un total de 422.50 puntos después de realizar cuatro clavados individuales y dos sincronizados. China obtuvo el oro con 463.70 puntos, mientras que Australia completó el podio con el bronce al sumar 410.45 unidades.

En la plataforma sincronizada de 10 metros para hombres, Kevin Berlín y Randal Willars ganaron la medalla de bronce. Los mexicanos finalizaron con 403.02 puntos. La competencia fue liderada por la pareja china de Lian Junjie y Yang Hao, quienes alcanzaron 448.68 puntos. El segundo puesto fue para los ucranianos Oleksii Sereda y Kirill Boliukh con una puntuación de 404.28, estableciendo una diferencia de 1.26 puntos sobre la pareja mexicana.

México participa en esta Superfinal con un equipo de 11 clavadistas que compiten en las nueve pruebas programadas del 1 al 3 de mayo. La delegación busca superar los registros de la primera fase de la temporada, donde obtuvieron tres platas y un bronce. Entre los atletas presentes destacan también las hermanas Lía, Mía y Suri Cueva, así como Gabriela Agúndez, quien competirá junto a Alejandra Estudillo en la plataforma de 10 metros sincronizada.

La actividad continúa hoy por la noche

La actividad continuará este sábado en el recinto conocido como "Cubo de Agua", donde se disputarán las finales individuales de trampolín y plataforma en ambas ramas. Los clavadistas mexicanos Olvera y Celaya, subcampeones olímpicos y mundiales, figuran nuevamente como participantes en las rondas individuales de trampolín tras el podio obtenido este viernes.