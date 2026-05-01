Chávez revienta a Benavidez: “en México no lo conoce nadie”

En plena semana de pelea de David Benavidez, y en medio de la atención mediática por su combate ante el “Zurdo”, Julio César Chávez encendió el debate con una declaración contundente sobre el impacto del llamado “Monstruo Mexicano” en el país.

Durante declaraciones a medios en el marco de los eventos previos al combate, el “Gran Campeón Mexicano” fue directo al referirse al peleador nacido en Phoenix.

Con todo respeto, no lo conoce nadie en México. Lo conoce la gente del boxeo, pero así que digas que la gente lo conoce, no”, lanzó Chávez, marcando distancia entre el reconocimiento especializado y la popularidad general.

El comentario llega a unos días de que Benavidez enfrente a Gilberto Ramírez este 2 de mayo en la T-Mobile Arena , en una cartelera con fuerte presencia mexicana que podría redefinir su lugar dentro del boxeo.

El señalamiento de Chávez no apunta a las raíces, sino a la conexión con la afición. Para la leyenda, ese vínculo aún no está consolidado.

Es mexicoamericano, habla español, pero yo lo considero norteamericano. Ojalá se gane el cariño de los mexicanos, porque lo merece”, agregó.

Benavidez ha abrazado el apodo de “Monstruo Mexicano”, sube al ring con la bandera tricolor y presume su herencia. Sin embargo, su nacimiento en Estados Unidos y el desarrollo de su carrera fuera de México han generado opiniones divididas entre los aficionados.

Advertencia para el combate

Más allá del debate cultural, Chávez también se metió al análisis del combate y advirtió que no será un trámite para Benavidez, pese a que muchos lo colocan como favorito.

Muchos piensan que va a trapear con el Zurdo, pero están equivocados. Si Ramírez llega bien preparado y con determinación, le puede sacar un susto”, aseguró.

El argumento pasa por lo físico: el “Zurdo” es un peleador naturalmente más grande y podría imponer condiciones en el ring.

El combate del sábado no solo pondrá títulos en juego, también puede cambiar la narrativa alrededor de Benavidez. Una victoria contundente en una cartelera entre mexicanos podría acercarlo al reconocimiento que, según Chávez, todavía no tiene en el país.

Porque en el boxeo mexicano, más allá del origen, el respaldo de la gente se gana golpe a golpe