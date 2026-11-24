El Tottenham Hotspur aseguró la continuidad de Luca Williams-Barnett, una de las jóvenes promesas de su carrera que comenzó a ganar protagonismo en el primer equipo. El futbolista firmó un nuevo contrato con los Spurs después de destacar en su primera titularidad.

La renovación llega en una semana importante para el atacante, quien fue incluido entre los candidatos al premio del Jugador de la Jornada de la Premier League. Su actuación en el Tottenham Hotspur Stadium lo colocó entre los nombres reconocidos por la competición inglesa.

El club no hizo pública la duración del nuevo acuerdo, pero destacó la progresión del jugador y su trabajo durante las distintas etapas de formación dentro del conjunto.

El joven atacante del Tottenham se gana los reflectores

El sábado 21 de noviembre, Luca Williams-Barnett recibió la oportunidad de aparecer desde el inicio en el encuentro ante Ipswich Town y respondió con una participación decisiva en el triunfo 2-0.

El delantero abrió el marcador al minuto 15, cuando aprovechó un centro de Pedro Porro para vencer al guardameta Christian Walton. En la segunda mitad participó en el segundo punto al conducir el balón desde campo propio hasta el área rival y enviar el pase a Dominic Salanke para anotar.

La asistencia fue reconocida posteriormente por Opta, luego de una revisión de la jugada. Con esa participación, el inglés se convirtió en el segundo futbolista más joven en registrar un gol y una asistencia en un mismo partido de la Premier League, detrás de Michael Owen.

Gracias a su rendimiento, se suma al reconocimiento de los goleadores más jóvenes en la historia que porta Andy Turner y Gareth Bale, siendo Luca el tercer futbolista en conseguirlo.

Tottenham apuesta por la continuidad de su canterano

El futbolista inglés llegó a la academia del Tottenham cuando tenía 10 años, procedente de Luton Town; desde entonces avanzó por las categorías juveniles hasta conseguir un lugar en la dinámica del primer equipo.

Su debut con el conjunto landinense llegó en septiembre de 2025, en un partido de la Copa de Liga frente al Doncaster Rovers. El director deportivo Johan Lange y el entrenador Roberto De Zerbi del conjunto destacaron el talento, mentalidad y evolución del futbolista dentro de la institución.

Luca Williams Barnett consiguió asegurar su futuro con el equipo en el que se formó y ahora con una nueva oportunidad para consolidarse en la máxima categoría del futbol inglés.