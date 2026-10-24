Tottenham aprovecha el error de Penders y vence al Chelsea en la Premier League

El Tottenham Hotspur venció 2-0 al Chelsea en Stamford Bridge, durante la octava jornada de la Premier League. El partido se definió por un error del guardameta Mike Penders y la expulsión de Cole Palmer. Los Spurs aprovecharon las circunstancias para sumar su segunda victoria consecutiva, alejarse de la zona de descenso y prolongar a tres encuentros su racha sin perder.

El marcador permaneció igualado hasta el minuto 77, cuando un tiro de esquina terminó en un autogol del portero del Chelsea. Tres minutos después, los locales se quedaron con diez jugadores por la tarjeta roja de Palmer y, en el tramo final, Mathys Tel sentenció el encuentro con una acción individual.

El error de Penders abre el camino para Tottenham

El Chelsea había conseguido mantener el empate durante buena parte del partido, pero una acción a balón parado cambió el rumbo del encuentro. Al minuto 77, el Tottenham cobró un tiro de esquina cuyo envío tomó dirección hacia la portería, mientras Jan Paul van Hecke buscaba rematar de cabeza y Penders intentaba despejar.

El guardameta golpeó el balón con los puños, aunque no logró alejarlo del área. Su contacto terminó enviándolo hacia su propia portería y, pese al intento de la defensa por evitarlo, la pelota cruzó la línea para establecer el 1-0 a favor de los visitantes.

La desventaja obligó al Chelsea a buscar una reacción, pero el equipo perdió a uno de sus jugadores apenas tres minutos después. Al 80, Cole Palmer recibió la tarjeta roja por una dura entrada sobre Conor Gallagher.

Con la superioridad numérica, el Tottenham encontró espacios para ampliar la diferencia. Al minuto 87, Mathys Tel recuperó el balón en campo propio y comenzó una carrera en la que avanzó varios metros, superó a dos rivales y disparó desde tres cuartos de campo para marcar el 2-0 definitivo.

Tottenham se aleja de la zona de descenso

La victoria representa un avance para los Spurs después de un comienzo de temporada complicado. El equipo llegó a nueve puntos y consiguió su segundo triunfo consecutivo, tras vencer al Coventry City en la jornada anterior. Además, acumuló tres partidos sin perder y tomó distancia de los puestos de descenso.

El Chelsea, en cambio, no pudo aprovechar su condición de local y permanece en la cuarta posición de la clasificación, con 13 puntos. Por delante tiene al Manchester City, Arsenal y Brighton & Hove Albion.

El calendario del Chelsea continuará con dos compromisos exigentes: enfrentará al Liverpool a media semana en la Carabao Cup y después visitará al Manchester United en la Premier League.