¿Lonas en la remodelación del Estadio Azteca? Aficionados cuestionan el nuevo techo

Las remodelaciones en el Estadio Azteca de cara a su reinauguración continúan y en nuevas imágenes en redes sociales se exhiben los trabajos que se están realizando en la cara exterior del techo, lo que será parte de la fachada del inmueble donde lucirá el nombre del patrocinador.

En un nuevo video exhibido por la cuenta de TikTok “cdmxdron” se observan los trabajos que iniciaron esta semana con la colocación de parte del techo. En esta ocasión, no mostró imágenes del interior del inmueble como en su pasado video donde ya se observaba la colocación de las gradas premium.

Los comentarios en las redes sociales han sido diversos con algunos criticando el material que le han colocado comparándolo con una lona y otros criticando que las remodelaciones no parecen visibles.

“Estaba mejor cuando estaba peor. Remodelaciones de temu, hace años presentaron una imagen que se veía demasiado bien”, indicó un usuario, mientras que otro mencionó: “¿lonas? ¿es en serio? ¿LONAS?”.

¿Son lonas lo que le colocan al Estadio Azteca?

Ante las críticas de las lonas, un usuario señaló que el material que se coloca es uno que se ha usado en otros estadios llamado ETFE, un material desarrollado por DuPont como una película liviana y resistente a las inclemencias funcionando en la industria aeroespacial.

“Se llama ETFE y es un material muy bueno. Lo utilizan muchos estadios en el mundo, entre ellos el SOFI Stadium de Los Ángeles, el Allianz Arena en Munich, el Estadio Cuauhtémoc en Puebla”, dijo un usuario en los comentarios del TikTok.

Su uso en estadios ya se ha dado en escenarios como el New Atlanta Stadium y el San Mames así como en el US Bank de Minneapolis, así como en otras estructuras de eventos multitudinarios.

Mientras que el tiempo corre para el partido inaugural entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, pactado para el 28 de marzo; los trabajadores siguen adelante para entregar un escenario de primer nivel.