Locura por la NBA: la selección de Estados Unidos estalla de júbilo con los Knicks

La concentración de la selección de Estados Unidos vivió un momento de absoluta euforia tras el Juego 4 de las Finales de la NBA. Un video viralizado en redes sociales mostró la pasión del plantel por el basquetbol, dejando claro que la fiebre por la serie Knicks de Nueva York-Spurs de San Antonio ha invadido por completo el vestuario del equipo nacional de las barras y las estrellas.

El mediocampista y capitán del equipo, Tyler Adams, fue el encargado de capturar el momento exacto de la celebración en su cuenta de Instagram. En las imágenes se observa a las principales figuras de la selección de futbol de Estados Unidos saltando y gritando frente al televisor, celebrando una espectacular remontada de los Knicks en la serie por el campeonato de la NBA.

La locura de las Finales en el Garden llegó a la concentración del combinado de Estados Unidos. Reuters

La obsesión por los Knicks no es una coincidencia dentro del búnker del equipo estadunidense. El plantel cuenta con una fuerte presencia de futbolistas nacidos en Nueva York, como el propio Adams y el defensor Joe Scally, que han contagiado el furor al resto de sus compañeros.

El impacto cultural de las Finales ha llegado a niveles internacionales dentro del grupo. Malik Tillman, mediocampista criado en Alemania, confesó públicamente que se ha vuelto un seguidor acérrimo del equipo de la Gran Manzana. El vestuario se paraliza por completo durante cada transmisión de la serie por el título de la NBA.

Pero antes de que iniciara la batalla por el Trofeo Larry O'Brien, el capitán de la US Soccer Team demostró su confianza ciega en la franquicia neoyorquina. Adams lanzó un pronóstico que hoy resuena en las redes sociales: "Knicks en cuatro, viejo".

Mauricio Pochettino platica con sus seleccionados. AFP

Aunque la serie contra los San Antonio Spurs ha resultado ser una batalla sumamente física y cerrada, el apoyo de los futbolistas norteamericanos sigue intacto. Los Knicks buscan romper una histórica sequía de más de 50 años sin un campeonato.