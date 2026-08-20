Llegó al América con sed de revancha: el motivo por el que Miguel Borja quiere 'desquitarse' con Cruz Azul

Cuando llegó Miguel Borja a México, seducido por el encanto de Cruz Azul, jamás pensó que estaría en un agujero negro por culpa de los estirones directivos que ocasionaron, a fin de cuentas, que no prosperara su contratación.

Es por eso que el colombiano, en cuanto supo de la oferta del América, aceptó ganar un sueldo menor al que devengaba en el Al-Wasl con tal de regresar de Oriente Medio al continente americano y, según comentan los de su entorno, con ganas de demostrarle a Cruz Azul que se equivocaron con él.

Miguel Borja vivía apacible en River Plate desde 2022 cuando desde La Noria le endulzaron el oído. Le ofrecieron una cantidad de sueldo mayor y le hicieron viajar en vísperas del Año Nuevo 2026 para ser contratado.

¿Qué pasó en Cruz Azul con Miguel Borja?

Quienes le llamaron le dijeron ser parte de la directiva, el brazo derecho y de confianza del presidente del club, Víctor Velázquez, así que no debía existir inconveniente alguno; sin embargo, al pisar las instalaciones, la situación fue otra.

Aunque al principio fue recibido con normalidad y atravesó los exámenes médicos sin problemas, pronto comenzó a enrarecerse el ambiente. El director deportivo, Iván Alonso, en pugna con los asesores del presidente, comenzó a alentar todo.

De esa manera empezó a transcurrir el tiempo, entre entrenamientos en solitario desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 23 de enero de 2026, cuando viajó a los Emiratos Árabes Unidos resignado por sentirse utilizado solo entre dos facciones de la directiva.

Un mes después, los cementeros le dijeron que no

Le aseguraban que en cuanto se vendiera el polaco Mateusz Bogusz le abrirían el espacio de jugador extranjero en el equipo, pero la realidad es que Iván Alonso mostró el músculo ante los asesores del presidente y negó cualquier trámite para poner a Borja en el club.

El delantero colombiano Miguel Borja llegó al aeropuerto de México Christian Mendoza

Al final, el delantero se sintió ofendido y ahora que tiene la opción de regresar, tiene el sentimiento enardecido de anotarle a La Máquina y demostrar que vale la pena su fútbol.