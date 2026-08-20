‘Hormiga’ González sale rumbo a Grecia: “Este proyecto me gustó mucho”

Armando ‘Hormiga’ González emprendió en las primeras horas de este jueves el viaje que lo llevará a Grecia para comenzar su primera experiencia en el futbol europeo con el Olympiacos, convencido de que eligió el proyecto adecuado para continuar con su carrera.

El delantero mexicano habló con reporteros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara antes de iniciar su recorrido hacia Atenas y explicó que el aspecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta del conjunto griego.

Este proyecto me gustó mucho, es un gran equipo, el más grande de Grecia y que siempre compite por competencias europeas, quería tomar ese reto. Algo importante para mi carrera”, declaró González.

La Hormiga también dejó en claro que el dinero no fue la prioridad al momento de decidir su futuro, pues buscaba una oportunidad que le permitiera continuar creciendo y probarse fuera de la Liga MX.

El futbolista salió de Guadalajara con destino inicial a Dallas, desde donde continuará su trayecto hacia Atenas para incorporarse a su nuevo equipo.

González deja así atrás su etapa con Chivas, club que le abrió las puertas del futbol profesional y con el que terminó por consolidarse como uno de los delanteros mexicanos más destacados antes de recibir la oportunidad de emigrar.

Europa, el siguiente reto de la Hormiga

“Es un torneo que quieres jugar, creces viendo la Champions en la tarde y quiero meter goles ahí”, señaló González antes de iniciar su nueva etapa.

Sin embargo, Olympiacos no disputará esta temporada la Champions League, después de quedar eliminado por el NEC Nijmegen, por lo que competirá en la Europa League.

El mexicano llegará al futbol griego después de una campaña en la que se colocó entre los máximos anotadores del campeonato nacional. González terminó con 12 goles, mientras que Joao Pedro, del Atlético de San Luis, conquistó el título de goleo con 14.

Su crecimiento también lo llevó a formar parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial 2026, una vitrina que terminó por acompañar su salto al Viejo Continente.

Se va agradecido con Chivas

La Hormiga aprovechó su despedida para agradecer a Chivas, a su directiva, al cuerpo técnico y a sus compañeros por haberle permitido desarrollar su carrera profesional.

Estoy muy agradecido con toda la directiva de Chivas, con todo lo que Chivas hizo por mí, con lo que es Chivas, con toda la afición por darme esta oportunidad”, expresó el delantero.

González incluso dejó abierta la posibilidad de regresar algún día al Guadalajara, pues reconoció que todavía mantiene pendiente el objetivo de conquistar un campeonato con el Rebaño.

El atacante aseguró que primero pretende triunfar en Europa y posteriormente contempla volver al club rojiblanco para buscar ese título que no pudo conseguir durante su primera etapa.

Ahora, la Hormiga deja Guadalajara para comenzar una aventura distinta, con Olympiacos como primera parada y el futbol europeo como el siguiente desafío de su carrera.