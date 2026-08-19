El día que Miguel Borja, nuevo jugador del América, le anotó al Dibu Martínez y se lo festejó

Miguel Borja es nuevo jugador de las Águilas del América para la temporada 2026-2027 del futbol mexicano. El delantero colombiano llega al conjunto azulcrema procedente del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, después de haber estado cerca de convertirse en refuerzo del Cruz Azul meses atrás.

El atacante también cuenta con experiencia con la Selección Nacional de Colombia y uno de los momentos más recordados de su trayectoria internacional ocurrió en la Copa América de 2021, cuando se enfrentó a Argentina en las semifinales del torneo.

Miguel Borja llegó a México. Christian Mendoza

Borja le marcó al Dibu Martínez

Antes de la Copa América de 2021, Emiliano Martínez había ganado la titularidad de la Selección Argentina ante la ausencia de Franco Armani, quien se encontraba en recuperación después de contagiarse de coronavirus.

Las actuaciones del Dibu durante ese periodo lo llevaron a convertirse en el portero titular de Argentina para la Copa América. En ese torneo comenzó a ganar protagonismo por su particular manera de afrontar las tandas de penales.

Precisamente, uno de esos episodios ocurrió ante Colombia en las semifinales. Después del empate 1-1 durante los 90 minutos, ambas selecciones tuvieron que definir al finalista desde los once pasos.

Durante los cobros colombianos, Martínez intentó ejercer presión sobre los ejecutores con frases como “mira que te como, hermano”. El arquero también celebró los penales que consiguió detener.

Cuando llegó el turno de Miguel Borja, el Dibu también intentó desconcentrarlo. El argentino le pidió que lo mirara antes del cobro, pero el delantero colombiano respondió con un disparo potente al centro de la portería.

El remate terminó en el fondo de la red y Borja no dejó pasar la oportunidad para festejarlo frente al arquero argentino. El colombiano gritó “vamos” y comenzó a saltar frente al Dibu después de conseguir el tanto.

La escena quedó registrada por la transmisión del partido. Debido a las restricciones sanitarias de aquel momento, el encuentro se disputó sin aficionados en las tribunas, por lo que los micrófonos captaron con claridad el intercambio entre ambos futbolistas.

Argentina eliminó a Colombia en penales

Aunque Borja consiguió superar a Martínez en su cobro, Colombia terminó perdiendo la tanda de penales ante Argentina y quedó eliminada del torneo.

Para la Albiceleste, aquella victoria representó un paso más hacia el título de la Copa América de 2021, el primero de una serie de campeonatos conquistados por la generación dirigida por Lionel Scaloni.

Posteriormente, Argentina ganó la Copa del Mundo de 2022 y sumó otros títulos en su proceso internacional.

Cinco años después de aquel enfrentamiento, el delantero colombiano se convirtió en nuevo refuerzo del América para la temporada 2026-2027, después de su paso por el futbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Así, uno de los episodios más particulares de su etapa con la Selección de Colombia queda como antecedente antes de comenzar su nueva etapa con las Águilas.