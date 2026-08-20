Checo Pérez aclara los rumores sobre su futuro en Cadillac para 2027: "espero continuar"

La temporada de rumores de la Fórmula 1 no se detiene a pesar de las renovaciones de Max Verstappen con Red Bull y de Carlos Sainz y Alex Albon con Williams, con las miradas apuntando ahora a Cadillac y Sergio Pérez ante la llegada de un nuevo jefe de equipo.

Durante las vacaciones de verano, el nombre de Checo Pérez fue colocado como uno de los posibles cambios. Un medio japonés señaló que Williams tendría interés en fichar al originario de Jalisco en reemplazo ante una posible salida de Carlos Sainz, sin embargo, durante la conferencia de prensa del jueves para el Gran Premio de los Países Bajos, él mismo rompió el silencio.

"Por mi parte, ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo", expresó.

Aunque la declaración dejó claro que quiere mantenerse con Cadillac, sus siguientes palabras dejaron entrever que no todo está cerrado, pero sí tiene una predilección por continuar desarrollando el proyecto.

"Cuando empiezas algo desde cero se requiere mucho tiempo, así que estoy muy feliz aquí y espero continuar a largo plazo. Creo que habrá algunas conversaciones más adelante y veremos qué pasa", concluyó el conductor.

¿Cómo puede ayudar Marcin Budkowski al equipo Cadillac en la F1?

Para Checo Pérez, el nombramiento de Marcin Budkowski como nuevo director de equipo en reemplazo de Graeme Lowdon representa un paso adelante en los objetivos que tiene el equipo de cara a colocarse en la parte media de la clasificación y estar más cerca de sumar puntos.

En opinión del mexicano era necesario dar un giro de timón para intentar alcanzar esos objetivos y considera que Budkowski puede llevarlos en la dirección adecuada.

“Creo que era momento de cambiar", dijo Pérez sobre el nuevo director y agregó: “Pienso que esto demuestra que, aunque apenas es nuestro primer año, Cadillac tiene muchas ganas de hacer avanzar a este equipo lo más rápido posible y esperamos que con este nuevo liderazgo lo logremos pronto”.