Golpe en el mercado: el sueldo millonario y los detalles de la llegada de Miguel Borja al América

El delantero colombiano Miguel Borja ya está en México para convertirse en el tercer fichaje del América esta temporada.

El futbolista de 33 años, quien estuvo cerca de ser elemento del Cruz Azul en enero pasado, arribó a la capital en un vuelo procedente de Barcelona, España. Fue recibido por un puñado de aficionados, pero suficientes para acelerar su salida del aeropuerto bajo la custodia de guardias del club.

En el área de llegadas internacionales, Borja regaló algunas selfies a los seguidores americanistas que lo reconocieron. Sin embargo, no dio declaraciones una vez captado por las cámaras de la prensa.

Miguel Borja llegó a México. Christian Mendoza

¿De dónde viene el delantero del América?

Borja viene de una campaña con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos (16 partidos y ocho goles). Su estadía en Medio Oriente fue una decisión de último minuto, al no concretarse su registro con el Cruz Azul. Incluso, el delantero cafetero permaneció días en la Ciudad de México a la espera de que La Máquina liberara plazas de No Formado en México (NFM).

Dicha situación orilló a Miguel Borja a descartar su inclusión en el Cruz Azul y tomar una de las propuestas sobre la mesa de su representante: la del Al-Wasl.

Antes de Medio Oriente, Miguel Borja defendió el escudo de River Plate, con el que registró 159 partidos, 62 goles y 10 asistencias, además de los títulos de la liga argentina 2023, el Trofeo de Campeones de Argentina y la Supercopa de Argentina.

Multicampeón en Sudamérica

En su palmarés también resaltan las conquistas de la Copa Sudamericana 2015 con el Independiente Santa Fe y la Copa Libertadores 2016 con el Atlético Nacional. Mientras que a nivel selección, el nacido en Tierralta cuenta con experiencia en la Copa América 2021 y una escueta participación en el Mundial Rusia 2018 (disputó solo un minuto).

Con el América ha trascendido que se trata de una compra definitiva. Su vínculo inicial será de un año y por un sueldo cercano a los 2 millones de dólares.

De este modo, Miguel Borja cumplirá el anhelado desafío de jugar en México para unirse a la lista de nuevos rostros del americanismo, entre ellos su compatriota Óscar Perea (mediocampista) y el mexicoestadounidense Edwin Cerrillo.

Competencia para Henry Martín

La posición de centro delantero es una de las urgencias que tiene el conjunto de las Águilas del América para generar competencia interna con Henry Martín y con los canteranos Alejandro Cárdenas y Patricio Salas. Otro de los objetivos en el armado del plantel para el torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup es un refuerzo de extremo por derecha.