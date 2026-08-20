Cadillac descarta rumores de venta en la F1 y respalda el futuro con Checo Pérez

Cuando el equipo Cadillac desembarcó en el Gran Premio de los Países Bajos, lo hizo en un ambiente tenso, esto ante los rumores desde Estados Unidos de que la empresa que opera la escudería, TWG Motorsport, podría ser vendida como parte de los movimientos del empresario Mark Walter ante las investigaciones que enfrenta en Norteamérica.

Sin embargo, antes de comenzar las actividades del jueves en el circuito de Zandvoort, un portavoz de General Motors, salió a hablar del futuro del equipo justo en un momento de reestructuración.

"Existe un comunicado que proviene directamente de TWG Global”, dijo el vocero de GM del departamento de Motorsport. “La compañía no está considerando la venta del equipo Cadillac ni de ninguna otra división de TWG Motorsport”.

El anuncio llega justo en medio de un cambio de dirección en el equipo con la llegada de un nuevo director de equipo, Marcin Budkowski en reemplazo de Graeme Lowdon. El nuevo encargado señaló ante los medios de comunicación que no existe temor sobre una posible venta y que se encuentra confiado en la solidez del proyecto.

"Para mí no existe duda alguna de que no hay un impacto negativo”, expresó Budkowski.

La construcción de la nueva fábrica, mi propia llegada y las contrataciones de personal clave que esperamos anunciar en breve demuestran de forma clara el compromiso y la inversión que respaldan todo este proyecto", aseveró.

El origen de las especulaciones sobre la escudería

Las dudas en el paddock surgieron a raíz de la investigación federal iniciada en Estados Unidos contra Mark Walter, fundador de TWG Global, entidad que posee la participación mayoritaria de TWG Motorsport y, por ende, el control operativo de la estructura de Fórmula 1 de Cadillac.

Las pesquisas judiciales sobre los negocios de seguros de Walter coincidieron con la venta récord de la franquicia de la NBA, Los Angeles Lakers, por 12.5 mil millones de dólares a un grupo inversor liderado por Bob Iger y Josh Kushner. Esta desinversión repentina alimentó las teorías sobre una supuesta necesidad de liquidez que podría obligar al magnate a deshacerse de sus activos en el deporte motor, escenario que General Motors y la propia directiva del equipo han desmentido en este momento.

Mark Walter se encuentra bajo investigación en Estados Unidos AFP

Sin embargo, diversos medios en Estados Unidos señalan que Walter estaría analizando la venta de más activos como el Chelsea y una parte del negocio de los Dodgers dentro de la MLB.

En el caso de la Fórmula 1, si bien TWG opera el equipo también cuenta con el respaldo de General Motors, por lo que una venta debe pasar también por parte de la directiva de la firma automotriz.