Lo que Cruz Azul no pudo fichar, el América lo hará: avanza negociación por Miguel Borja

El delantero Miguel Borja apunta a convertirse próximamente en jugador del América. Las negociaciones por el delantero colombiano avanzaron.

El futbolista cafetero tiene toda la intención de arribar a la Liga MX y cerrar su breve aventura por Medio Oriente.

El ex de River Plate juega desde enero del 2026 para el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, un destino repentino tras no encontrar cupo en la plantilla del Cruz Azul, debido a que la institución celeste no liberó una plaza de foráneo (NFM).

El acuerdo con las Águilas del América se estima de dos años de contrato. Mientras, la directiva y el entorno del futbolista de 33 años siguen con los últimos detalles por el sueldo.

El valor de Borja se tasa en casi 2mdd tras jugar 16 partidos con el Al-Wasl (8 goles). En su trayectoria también llevó la responsabilidad de los goles en los clubes colombianos Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Inter Palmira independiente Santa Fe, Inter Bogotá , Atlético Nacional y Junior.

Fuera de su país Miguel Borja ha jugado para el Livorno italiano, Olimpo, Palmeiras, Gremio y River Plate.

El campeón de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional y de la Copa Sudamericana en 2015 será el tercer refuerzo del América en una posición que urge desde hace un par de temporadas tras el bajón de Henry Martín.

Al momento, las Águilas han realizado dos fichajes para el Apertura 2026 , el de los mediocampistas Óscar Perea y Edwin Cerrillo.