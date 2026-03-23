¿Llega al Mundial 2026? Mbappé aclara la verdad sobre su lesión y lanza aviso a sus rivales

El futbol internacional contuvo el aliento durante casi dos meses, pero la incertidumbre terminó este lunes. Kylian Mbappé, el capitán y referente de la selección de Francia, disipó cualquier duda sobre su estado físico tras la aparatosa lesión de rodilla que lo mantuvo con participación intermitente en las canchas desde finales de diciembre. Durante un evento publicitario en suelo galo, el astro del Real Madrid mandó un mensaje de tranquilidad que retumbó hasta las oficinas de la FIFA: la rodilla respondió de maravilla y el dolor quedó en el pasado.

Kylian Mbappé jugando ante el Atlético de Madrid. REUTERS

A sus 27 años, el delantero admitió que vivió semanas de mucha frustración, enojo y una preocupación lógica por la cercanía del Mundial 2026. Aunque los rumores en redes sociales apuntaban a un panorama catastrófico que ponía en riesgo su participación en la justa norteamericana, Mbappé fue tajante al señalar que siempre existió un control total sobre su recuperación. El atacante merengue siguió un protocolo estricto para evitar recaídas, priorizando la paciencia sobre las ganas de volver prematuramente al césped, un error que reconoció haber cometido en años anteriores de su carrera.

UNA PRUEBA DE FUEGO CONTRA EL PODERÍO DE SUDAMÉRICA

Con el alta médica en la mano, la mirada de Mbappé se posó de inmediato en la próxima fecha FIFA de marzo, donde los ‘Bleus’ encararán una gira de altísimo calibre por Estados Unidos. El primer gran reto será el 26 de marzo en Foxborough, Massachusetts, nada más y nada menos que contra Brasil. Para Kylian, enfrentar a la ‘Canarinha’ representa la máxima prueba de fuego antes del debut mundialista el 11 de junio, calificando el duelo como "increíble" por la jerarquía de los cinco veces campeones del mundo.

Kylian Mbappé enfrentando al Manchester City en Champions. REUTERS

Pero la exigencia no terminará ahí. Apenas tres días después, el 29 de marzo en Maryland, Francia se medirá ante la selección de Colombia, otro combinado que atraviesa un gran momento y que exigirá al máximo la rodilla del francés. Mbappé dejó claro que este viaje a territorio americano no tiene tintes de vacaciones; se trata de una misión de preparación militar para buscar la tercera estrella francesa. El capitán sabe que enfrentar a rivales de la Conmebol es el termómetro ideal para medir el nivel real de su equipo antes de que el balón eche a rodar en el torneo más importante del planeta.

EL REAL MADRID Y FRANCIA RESPIRAN CON ALIVIO

La recuperación de Kylian Mbappé no solo benefició a los planes de Didier Deschamps, sino que devolvió la sonrisa al Real Madrid. La gestión de la rotura parcial se llevó a cabo con una comunicación constante entre el club blanco y el cuerpo técnico nacional, desmintiendo así los "falsos diagnósticos" que circularon en la prensa europea. El jugador insistió en que nunca estuvo en duda su llegada al cierre de temporada con el Madrid ni mucho menos su presencia en el Mundial 2026, ya que el tiempo estimado de baja siempre marcó abril como el límite máximo.

Kylian Mbappé llegando a la concentración de la selección de Francia. REUTERS

Hoy, libre de dolor y con la motivación por las nubes, el número 10 de Francia se siente listo para retomar el liderato goleador. La meta es clara: llegar al 11 de junio en una forma física envidiable para comandar el ataque galo en estadios norteamericanos. Con el regreso de su máxima figura, el futbol internacional recupera a su protagonista principal, quien ahora solo piensa en perforar las redes de Brasil y Colombia para demostrarle al mundo que está de vuelta y más fuerte que nunca.