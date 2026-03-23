Por qué los uniformes de Francia para el Mundial 2026 son un homenaje a la Estatua de la Libertad

La selección de Francia ya tiene la armadura con la que buscará la gloria en el próximo Mundial 2026. Este lunes, Nike presentó oficialmente los uniformes de "Les Bleus" para bajo una campaña cinematográfica titulada "Braquage" (El Atraco). Inspirada en la elegancia de figuras francesas como Arsène Lupin, la narrativa de la marca presenta al equipo como un grupo que ejecuta un plan maestro basado en la inteligencia colectiva y el estilo.

El diseño de los uniformes rinde un tributo directo a la conexión histórica entre Francia y Estados Unidos. El jersey de local mantiene el clásico azul profundo, pero añade un elegante cuello tipo polo blanco y un gallo metálico en color cobre, un guiño al tono original que tenía la Estatua de la Libertad antes de su oxidación.

Por su parte, la camiseta de visitante, denominada "Liberté", rompe con el tradicional blanco para adoptar un distintivo verde glaciar (verdigris), emulando la pátina actual del monumento que Francia obsequió a los estadunidenses.

Kylian Mbappé, capitán y figura global de la marca, encabeza la presentación junto a compañeros como William Saliba y Eduardo Camavinga. Estas prendas, fabricadas con 100% desechos textiles y tecnología Aero-Fit, debutarán esta semana en los amistosos ante Brasil y Colombia en suelo estadounidense.

¿Por qué para Nike es importante la Selección de Francia?

Para el gigante estadounidense, la Selección de Francia no es solo un socio deportivo, es un "blockbuster" comercial indispensable. Tras renovar su contrato con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por 100 millones de euros anuales hasta 2034, Nike necesita que el éxito de los galos impulse su nueva estrategia denominada "Sport Offense".

La relevancia de Francia para Nike está basada en la influencia del estilo de vida, el puente perfecto entre el deporte y el lujo. Las llegadas de los jugadores a la concentración se han vuelto pasarelas que dictan tendencias para las generaciones más jóvenes, impulsando la moda 'blokecore' (usar jerseys de fútbol como ropa casual), esto según diversos medios europeos.

Francia es uno de los activos más lucrativos del mundo de Nike. En los últimos dos mundiales, Nike vendió entre 1 y 1.5 millones de camisetas de "Les Bleus". Con precios que oscilan entre los 110 y 160 euros.