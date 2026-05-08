Elier Hernández hace historia con el primer ciclo de Caliente

Elier Hernández vivió una noche histórica en el Estadio Francisco Villa al convertirse en el primer jugador de Caliente de Durango que batea el ciclo en casa, comandando la victoria de los rojinegros por marcador de 13-7 sobre los Algodoneros de Unión Laguna .

El dominicano tuvo una jornada perfecta con el madero al irse de 4-4, conectando sencillo, doblete, triple y cuadrangular, además de producir una carrera y anotar en cuatro ocasiones para convertirse en la gran figura ofensiva del encuentro.

La histórica actuación comenzó en la segunda entrada con un sencillo al jardín izquierdo. Más tarde, en el tercer episodio, Hernández disparó un triple al central que encendió nuevamente a la afición duranguense. Después agregó un doblete al jardín derecho y finalmente selló el ciclo en la sexta entrada con un panorámico cuadrangular por encima de la barda del jardín izquierdo, su segundo jonrón de la temporada.

Además de la histórica noche de Hernández, la ofensiva de Durango explotó con cuatro cuadrangulares y mostró nuevamente el poder que ha caracterizado al equipo en los últimos encuentros.

Webster Rivas también brilló con el bat al irse de 5-3, incluyendo un jonrón de tres carreras, además de remolcar cinco anotaciones. Por su parte, Damon Dues aportó otro cuadrangular y terminó de 4-2 con una producida y dos anotadas.

Los rojinegros marcaron el rumbo del encuentro desde la segunda entrada, cuando armaron un rally de cinco anotaciones en el que desfilaron los nueve bateadores del line up. El ataque fue encabezado por el cuadrangular de Rivas que se llevó por delante a Nick Williams y al propio Hernández para colocar el juego 3-0.

Sin embargo, Unión Laguna reaccionó en el tercer inning con un racimo de seis carreras para darle la vuelta al marcador y perseguir del juego al abridor cubano Elian Leyva. A pesar del duro golpe, la novena dirigida por Óscar Robles respondió de inmediato.

El empate llegó gracias al triple de Hernández y posteriormente los cañones rojinegros retomaron el control en la cuarta entrada con un jonrón de André Lipcius y otro ataque encabezado nuevamente por el dominicano, quien siguió castigando al pitcheo lagunero.

Durango no soltó la ventaja y continuó agregando carreras hasta sellar el 13-7 definitivo, resultado con el que llegó a 10 victorias en la temporada.

Además de la memorable actuación ofensiva, el bullpen rojinegro logró contener a los Algodoneros tras la salida de Leyva. Héctor Villalobos se quedó con la victoria luego del trabajo combinado de ocho relevistas utilizados por Robles.

Ahora, el nombre de Elier Hernández quedó grabado en la historia del club con una de las actuaciones más espectaculares que se han visto en el “Volcán de Villa”.