Alexis Vega defiende a naturalizados en el Tri: “Aportan talento” con miras al Mundial 2026

Alexis Vega no deja de soñar en formar parte del grupo que convoque Javier Aguirre para afrontar el Mundial de futbol, pero sabe que su anhelo no está peleado porque en el listado final también sean contemplados jugadores naturalizados como el ariete colombiano Julián Quiñones o el mediocampista español Álvaro Fidalgo.

Vega está dejando atrás una lesión en rodilla que mermó su rendimiento desde el campeonato pasado en el que tuvo poca actividad. En una entrevista para Fox Sports Radio, reconoció que él y otros jugadores mexicanos están afrontando procesos de recuperación para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero sabe que todos serán honestos de reconocer si están en condiciones para jugar dada la exigencia del torneo y el compromiso que debe asumir el Tri para trascender en el torneo.

El talentoso jugador escarlata reflexionó que los jugadores naturalizados serán bienvenidos siempre que demuestren talento y aporten resultados concretos al equipo. Subrayó que “nadie duda el talento de estos dos jugadores, que nos pueden aportar”, en clara alusión a Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, dos de los perfiles más destacados entre los futbolistas con doble nacionalidad que han optado por representar a México.

Siempre, cuando enfrenté a Quiñones, supe que era un jugador muy importante, él ha estado mucho tiempo aquí, en México. En el caso de Fidalgo, también es un jugador que marcó una época muy importante en el América… Nadie duda, ni niega del talento de esos dos jugadores. Para mí, son grandísimos jugadores que nos pueden aportar en su momento su granito de arena, y siempre que estén enfocados en que queremos hacer un buen Mundial, siempre serán bienvenidos”.

La postura pragmática de Vega prioriza el rendimiento deportivo por encima del lugar de nacimiento. Argumenta que el aporte en cancha debe ser el criterio decisivo, no el origen. En un contexto donde la Selección busca renovar su plantilla y elevar su competitividad, especialmente con un Mundial en casa, integrar talento probado puede marcar la diferencia entre avanzar en fases eliminatorias o repetir decepciones pasadas.

Alexis Vega espera haberse recuperado por completo para tener una oportunidad de estar en la lista final del equipo que afronte el Mundial de 2026. Mexsport

La opinión de Vega no es unánime en el seno del futbol mexicano. Hace unos días, Héctor Herrera, exseleccionado mundialista mexicano y actual jugador del Houston Dynamo, vertió una posición opuesta en entrevistas recientes. El mediocampista declaró que, si dependiera de él, “no llevaría extranjeros” al Tri, argumentando que “por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país”.

Herrera rechazó específicamente la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo, enfatizando la preferencia por jugadores nacidos en México para preservar la identidad nacional y dar oportunidades a la cantera local.

Actualmente, entre los naturalizados con opciones reales de ser llamados al Tri mundialista destacan Álvaro Fidalgo (examericanista, ahora en Real Betis), Germán Berterame (Inter Miami) y Julián Quiñones (Al-Qadisiya). Fidalgo aporta visión y calidad en el medio campo; Berterame, goles y dinamismo en ataque; Quiñones, velocidad y olfato goleador, pese a altibajos en convocatorias recientes. Todos han mostrado nivel y podrían fortalecer al equipo de Javier Aguirre si se prioriza el rendimiento.