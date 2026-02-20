Liga MX le 'roba' gol a Raphael Veiga para dárselo a Henry Martin

Raphael Veiga se estrenó como goleador en el América, sin embargo, la Liga MX le robó la anotación al jugador brasileño para dárselo a Henry Martin, quien había recibido una falta dentro del área que no se marcó como penal.

Luego de 42 minutos de dominio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, América logró ponerse por delante en el marcador. Isaías Violante llegó a línea de fondo y mandó un centro con pierna derecha para techar a la zaga rival y llegar a su destino.

Raphael Veiga se alzó por todo lo alto de la cancha del Estadio Cuauhtémoc y, completamente solo, el 23 americanista remató de cabeza para vencer a Ricardo Gutiérrez y convertir el 0-1 al 42’, anotando su primer tanto en la Liga MX, en el que quedó marcado como el primer duelo en el que arrancaba como titular.

Tras la celebración con André Jardine y sus compañeros en la banca el duelo continuó, sin embargo, fue la propia Liga MX quien en su página oficial cometió un error, dándole la anotación a Henry Martin, quien no logra estremecer las redes rivales en Liga MX desde el 18 de mayo de 2025, día en el que convirtió en las Semifinales de Vuelta contra Cruz Azul.

* Se espera que en las siguientes horas se reajuste este detalle, brindándole su primer gol oficial a Raphael Veiga con la playera del América.

Raphael Veiga vivió su primer titularidad con América en la Liga MX. Captura de pantalla

Ya durante la segunda mitad, América terminó de pisar el acelerador para que Isaías Violante anotara el 0-2 y le diera los 3 puntos a las Águilas, quienes dormirán en el 6° sitio de la tabla de posiciones en Liga MX, con la posibilidad de caer hasta el 9° en caso de que Monterrey no pierda, y tanto Atlas como Necaxa ganen sus respectivos partidos.

BFG