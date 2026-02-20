Katia Itzel García y el VAR no marcan penal 'cantado' en favor de América

Durante la primera mitad del Puebla Vs América, Henry Martin cayó dentro del área luego de ser abrazado por el defensor rival, jugada en la que Katia Itzel García –árbitra central del partido- y el VAR, decidieron no revisar en el monitor, desatando la polémica por el posible penal a favor de las Águilas.

En el minuto 15 del partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc –misma que lucía en buen estado- América comenzó a inclinar la balanza a su favor y metió sobre su área a La Franja de Puebla, enviando centros al área en donde Henry Martin buscaba una oportunidad de remate.

Cubierto de manera férrea por los zagueros rivales, Henry Martin quiso alcanzar el balón, sin embargo, fue el defensor Eduardo Navarro quien terminó abrazándolo, impidiendo que La Bomba rematara al arco.

Ante los reclamos de la mayor parte de los jugadores de américa, Katia Itzel García dejó continuar el partido, mientras que –una vez que había salido el balón de la cancha- el VAR dio por buena la decisión de la silbante central, evitando que fuera al monitor a revisar el posible penal.

Así fue la polémica jugada en la que América terminó sin la posibilidad de abrir el marcador:

Finalmente, el conjunto visitante mantuvo la dinámica mostrada durante la primera mitad y, antes de marcharse a los vestidores, un centro desde la banda de la derecha proveniente de Isaías Violante fue rematado de cabeza por Raphael Veiga, quien jugó su primer partido como titular con América y se estrenó como goleador en la Liga MX.

BFG