Liga MX. Raphael Veiga guía la victoria y el América  hace pedazos al Puebla  

El tiempo comienza a darle la razón a André Jardine. El técnico del América apostó por el brasileño Rapahel Veiga como su refuerzo estelar del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y anoche, en el Estadio Cuauhtémoc, le respondió con la victoria sobre el Puebla (0-4).

El media punta procedente del Palmeiras llegó para resolver el problema de las Águilas, la falta de creatividad ofensiva y el gol.

En su primera titularidad no perdonó. Con el cronómetro en el minuto 42, Raphael Veiga finiquitó de cabeza un servicio de Isaías Violante, quien no se cansó de surtir centros.

Premio al esfuerzo de Isaías Violante, quien más adelante se adjudicó el 2-0, en una jugada al minuto 61’, en la que recortó con soberbia a un rival, para después sacar un disparo cruzado que sorprendió al meta Ricardo Gutiérrez. Con su actuación, el volante hizo olvidar las recientes críticas y la ausencia de Alejandro Zendejas (baja por dolencias).

Los goles también liberaron de la presión a los amarillos, por no marcar como visitantes y por el mal rato que la silbante Katia Itzel García y el VAR les hicieron pasar, en una falta dentro del área de Eduardo Navarro sobre Henry Martín que no se sancionó (15’).

El América fue mejor de inicio a fin. Los camoteros dirigidos por Albert Espigares tuvieron sus destellos ante la portería de Luis Ángel Malagón, pero no les alcanzó para frenar esta versión del americanismo, con el debut de Aarón Mejía en la lateral derecha, la presencia de Miguel Vázquez en la central, para sumar minutos en la Regla de Menores.

La noche en Puebla la redondeó el América con otro par de goles, de jugadores que buscan recuperar su mejor nivel, de Víctor Dávila (78') -en jugada colectiva con Brian Rodríguez y Vinícius Lima- y de Raúl "la Pantera" Zúñiga (87'), en una asistencia del juvenil Patricio Salas.

América levanta el vuelo tras la derrota con las Chivas. Gustó, goleó y ahora está parcialmente en la pelea dentro delos puestos de clasificación del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con 11 puntos, mientras que el Puebla se hunde con cinco.