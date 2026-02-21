¡Caruana vs Nakamura!, en R-1, Torneo de Candidatos

Los principales astros del ajedrez de Estados Unidos, los grandes maestros Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura enfrentarán en la primera ronda del Torneo de Candidatos FIDE a la corona mundial que se va realizar del 28 de marzo al 16 de abril en Pegeia, colindante con el puerto de Pafos en la Isla de Chipre, tras celebrarse ayer el sorteo del orden de jugadores con el que se dio paso automático al emparejamiento de las 14 rondas de hombres y mujeres. Participan ocho jugadores de la élite en cada uno de los dos grupos. Los vencedores alcanzarán el reconocimiento oficial de ser designados desafiantes oficiales de los monarcas mundiales del GM indio D. Gukesh, de 19 años, y la imbatible GM china Ju, Wenjun, de 35. Hay una bolsa global de un millón de euros como estímulo adicional. Será la segunda ocasión que el torneo de Candidatos se realice en forma conjunta entre y mujeres. La primera fue hace dos años en Toronto, Canada, DEL 3 AL 23 de abril de 2024. Georgios Makropulos, vicepresidente de FIDE en representación del titular Arkadyi Dvorkovich, y Critón Tornaritis de la Federación chipriota, presidieron la ceremonia en el Cap St George´s. Ambos coincidieron que los jugadores dispondrán del confort de las mejores condiciones del organización y escenario y expresaron el deseo que las partidas inspiren y contribuyan al crecimiento del ajedrez en el mundo.

El árbitro principal Takis Nikolopalos ofreció una breve explicación de las tablas Berger con la que se diseñan los emparejamientos en la que uno de los puntos centrales es que ningún jugador repita tres veces el mismo color. El ritmo de juego en hombres y en mujeres será el clásico: 120 minutos para 40 movimientos, más 30 para el resto de la partida con un añadido de 30” desde la primera jugada.

Domingo 29 de marzo. Ronda 1: 1) Javokhir Sindárov vs. Andrey Esipenko; 2) Matthias Bluebaum vs. Wei; 3) Praggnanandha R. vs. Anish Giri; 4) Fabiano Caruana vs. Hikaru Nakamura.

Lunes 30 de marzo de marzo. Ronda 2: 1) Esipenko vs. Nakamura; 2) Giri vs. Caruana; 3) Wei, Yi vs. Praggna; 4) Sindárov vs. Bluebaum.

Martes 31 de marzo: Ronda 3: 1) Bluebaum vs. Esipenko; 2) Praggnanandhaa vs. Sindárov; 3) Caruana vs. Wei, YI; 4) Nakamura vs. Giri.

Miércoles 1 de abril. Ronda 4: 1) Esipenko vs. Giri; 2) Wei, Yi vs. Nakamura; 3) Sindárov vs. Caruana; 4) Bluebaum vs. Praggnanandhaa.

Jueves 2 de abril. Ronda 5: 1) Praggnanandhaa vs Esipenko; 2) Caruana vs. Bluebaum; 3) Nakamura vs. Sindárov; 4) Giri vs Wei, Yi.

Sábado 4 de abril: Ronda 6: 1) Caruana vs. Esipenko; 2) Nakamura vs. Praggnanandhaa; 3) Giri vs. Bluebaum; 4) Wei, Yi vs. Sindárov.

Domingo 5 de abril: Ronda 7: 1) Esipenko vs. Wei Yi; 2) Sindárov vs. Giri; 3) Bluebaum vs. Nakamura; 4) Praggnandhaa vs. Caruana.

En la segunda fase que concluye con la ronda 14 el miércoles 15 de abril, se intercambian los colores.

Hermosísima joya de Jan Timman. Dueño de un estilo universal, intuitivo e imaginativo, Jan Timman ofrece una demostración magistral de ataque con la que corona la estrategia con la táctica, una bella maniobra combinación con sacrificios y golpes destructores. Su oponente Miguel Ángel Quinteros, amigo de Bobby Fischer, comete el error de mover cinco veces la dama y olvida el desarrollo de flanco dama. Maduraba su juego posicional. La partida se jugó en el Torneo IBM de 1973 EN Amsterdam donde ocupó la posición 11 entre 16 jugadores. Tigran Petrossian y el genial yugoeslavo Albin Planic ocuparon el primer sitio.

Blancas: Jan Timman, Países Bajos. Negras: Miguel Angel Quinteros, Argentina. Siciliana, Najdforf, B97. R14,Torneo IBM, Amsterdam, Países Bajos, 1973.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ag5 En el esquema las negras no descubren sus planes. Se reservan la posibilidad de jugar la Scheveningen con e6 o bien la variante del Dragón con g6. Fischer jugó este esquema, 33 veces con las negras en 37 partidas (+19,–14,-4 perdió 2 ante Gligoric y 1 ante Unzicker y ante Efim Geller con Fischer con blancas). 6...e6 7.f4= Db6 8.Dd2 Dxb2 9.Cb3 Da3 10.Axf6 gxf6 Matulovic 0–1 Fischer, blitz, Herceg Novi, 1970; sin duda la conocían ambos GMs. 11.Ae2 Db4 12.0–0 Ae7 Timman, con mejor estructura y la conexión de torres. Negras 3 grupos de peones, doblados en f. 13.Ah5 Tg8 14.Rh1 Db6 Quinto movimiento de la D. Sigue el lance natural: 15.Tae1 Rf8 16.Te3 Tg7 17.Tff3 Rg8 18.Tg3± Af8 19.Txg7+ Axg7 20.Td3 Dc7 (20...Af8+- 21.Tg3+ Ag7 22.f5 Rh8 23.Axf7 Con la amenza de Dh6. 23...Dd8 24.fxe6+-) 21.Txd6 Ad7 22.e5 Rf8 [22...fxe5 23.Ce4 exf4 24.Cbc5+-] 23.Ce4 fxe5 24.Cbc5 Re7 25.fxe5 Ae8 26.Txe6+ Rf8 (26...fxe6 27.Dg5+ Rf8 28.Cxe6+ y mate en 8) 27.Txe8+ Rxe8 28.Ce6 Db6 29.Cd6+ Negras rinden. 1–0. Si 29...Rd7 30.Cc4+ Rxe6 31.Cxb6 Cc6 32.Ag4+ f5 33.exf6+ Rxf6 34.Df4+ con mate en 5 si Re7 y en dos si Rg6.