¡América vuela al liderato de Liga MX! Goleó a Santos y se fortalece para el debut en Leagues Cup 

El América podrá irse con calma y con mayor confianza a la Leagues Cup. Pausa la actividad de Liga MX como líder, luego de imponerse en el Estadio Banorte a Santos Laguna (3-0); Henry Martín, en 78 minutos de acción, recuperó la confianza de la afición.

La naciente era de Guillermo Almada en el banquillo americanista ya suma su segunda victoria del Apertura 2026. Comparte la cima con los Xolos de Tijuana (7 puntos), lo que brinda crédito al estratega uruguayo, bajo presión por la falta de refuerzos.

Apenas dos minutos y las Águilas hicieron valer su etiqueta de favoritas. El primer gol llegó por conducto de uno de los hombres que más necesitaba explotar de alegría, Henry Martín. Con un cabezazo certero y picado, venció a Carlos Acevedo.

La afición que apenas buscaba su lugar en el renovado estadio se sorprendió con la pirotecnia, pero celebró con una potente ovación al mirar que la Bomba fue el autor.

Henry Martín, goleador histórico del América, llegó al Apertura 2026 con una enorme sed de revancha personal con el gol, luego de firmar solamente uno en el semestre anterior (de penalti, en la Liguilla ante los Pumas).

Henry Martín no fue el único que mostró el músculo. La portería del América fue un auténtico fortín. Nada pasó la custodia de Rodolfo Cota. Quien suple la baja de larga duración de Luis Ángel Malagón lució con espectaculares rechaces. Una y otra vez frustró los tiros a puerta de Eduardo Aguirre y Ezequiel Bullaude.

Las reapariciones también fueron clave. Sebastián Cáceres como titular estuvo impecable en su zona, cortó trazos peligrosos, mientras que el también mundialista Israel Reyes hizo su aparición en el segundo tiempo con el cobijo de una potente ovación. El público lo clamaba ante la posibilidad de un último baile, por las ofertas de Europa.

Con santos Laguna sometido, el América se dio el lujo de fallar, aunque había cierta urgencia de una mejor ventaja para asegurar un lugar en la clasificación general junto a los Xolos.

El segundo tanto lo dejaron escapar Erick Sánchez e Isaías Violante, con trazos que buscaron dentro del área, pero la puntería les falló de manera garrafal. Sin embargo, el público que suele ser exigente se brindó en aplausos por el esfuerzo y en fe de que pronto el resultado sería abultado.

Un movimiento de Guillermo Almada lo hizo posible. Alexis Gutiérrez dejó su lugar en la cancha, para darle entrada al jugador más querido del América, Brian Rodríguez. El ‘Rayito’ firmó el 2-0, al minuto 72, con una espectacular jugada individual, en la que recortó a un par de defensores en el área, para terminar su obra maestra con un tiro cruzado.

Santos fue borrado por completo, con todo y la inmediata expulsión de su técnico Renato Paiva.

La tarde americanista quedó redondeada con lo que pretende ser el fuerte del América en la era de Almada, el talento juvenil. En su tercer juego en Primera División, el atacante Alejandro Cárdenas selló el triunfo con el 3-0 en la pizarra del tres veces mundialista Estadio Banorte.

De este modo, América se fortalece rumbo al 6 de agosto para recibir al San Diego FC en la Leagues Cup; Santos Laguna en la misma fecha recibirá en Torreón al NYC FC.