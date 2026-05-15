Tras conflicto por jugadores de Chivas y Toluca, ¿Javier Aguirre perdió el apoyo de clubes?

Javier Aguirre aseguró que el respaldo de los dueños de los clubes de la Liga MX sigue sólido. El conflicto que generó Toluca, al tratar de recuperar seleccionados para la disputa de Concachampions, y por ende el disgusto de la cúpula del Guadalajara, quedó en el pasado.

"Ha sido un proceso divino, de los tres que me he encontrado, es en el que más me he sentido respaldado", presumió el Vasco Aguirre durante su visita a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, como invitado del Panel Mundialista.

Jesús Gallardo y Alexis Vega, elementos de los Diablos Rojos, quedaron en el fuego cruzado tras gozar del descanso obligatorio antes de reportar a la concentración del Tricolor en el CAR. Pero un día antes de la fecha pactada para reportar, fueron captados de regreso en Toluca, con el argumento de un supuesto permiso otorgado por la FMF.

Amaury Vergara, propietario del Guadalajara, explotó en redes sociales, porque su equipo fue afectado con cinco bajas para la concentración que Javier Aguirre comenzó con miras a los últimos juegos amistosos y el Mundial 2026.

Incluso Vergara condicionó por momentos el arribo de sus cinco jugadores a la concentración (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González). La replica de la Selección Mexicana fue un ultimátum de jugador que no se presentara a la concentración, quedaría sin posibilidades de acudir al Mundial 2026.

"Yo fui personalmente con todos los dueños, con todos, y tú no sabes la felicidad que me daba que me dijeran ‘lo que quiera mi entrenador'. Fueron los 18 dueños".

Javier Aguirre visitó el Estadio BBVA, nombrado "Estadio Monterrey" en función de la FIFA y el Mundial 2026. Cortesía FMF

Entre las dificultades que ha encontrado en su tercer ciclo mundialista con México, el técnico nacional apuntó que "la FIFA nos ha restringido las fechas, antes se podía ir en cualquier parte del año a Europa, ahora no. Ha sido muy difícil organizarnos".

Por último, Javier Aguirre compartió las sensaciones que han generado las primeras dos semanas de entrenamientos, en la burbuja establecida en el CAR.

“Los siento bien, estamos bien entrenados, adaptados a la altura de la CDMX; hace unos días, notaba la falta de oxígeno, pero el 11 de junio vamos a este volando en la cancha”.